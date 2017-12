CHIARA FERRAGNI/ In attesa con Fedez del figlio Leone (Intimissimi on ice)

Chiara Ferragni ha già iniziato il countdown per la nascita del suo primo bambino, Leone, frutto del suo amore con il rapper milanese Fedez. Oggi sarà ospite a Intimissimi on ice

Chiara Ferragni con Fedez

Chiara Ferragni ha già iniziato il countdown per la nascita del suo primo bambino, frutto del suo amore con il rapper milanese Fedez. Leone è già molto atteso dalla famiglia della fashion influencer più richiesta a livello mondiale, tanto che la nonna Marina Di Guardo non vede l'ora di poterlo abbracciare. Sarà a tutti gli effetti il primo maschietto di casa, come ha sottolineato la scrittrice a Vanity Fair, dato che ha avuto solo figlie femmine. Chiara è infatti la primogenita di tre sorelle: le altre sono Valentina e Federica. La prima ha seguito le sue orme ed è la più piccola, mentre la seconda ha ereditato la professione del padre ed è dentista. Oggi, lunedì 25 dicembre 2017, Chiara Ferragni sarà presente a Intimissimi On Ice su Canale 5, sia in modo diretto che indiretto. La fashion blogger ha infatti curato i costumi dello spettacolo su ghiaccio, collaborando con il brand in qualità di costume designer. Il suo tocco e il suo stile riconoscibile faranno di certo la differenza e renderanno lo show ancora più glamour.

CHIARA FERRAGNI, LA CARRIERA IMPRENDITORIALE

Non chiamatela blogger. O meglio non solo, visto che in una sua recente intervista Chiara Ferragni ha sottolineato che sul web la concorrenza è spietata e che è tutta una questione di business. Mentre in Italia è considerata una fashion blogger, forse in modo riduttivo, per la Harvard Business School la Ferragni è un'imprenditrice degna di nota. Ribattezzata la donna da 30 milioni di euro, almeno per il 2017, la futura moglie di Fedez ha costruito un vero e proprio impero, riuscendo a diventare in pochissimi anni l'influencer più potente a livello mondiale, una vera e propria leader della moda. Un riconoscimento, sottolinea Il Corriere della Sera, che del resto le è stato dato da Forbes e che corrisponde a una costante ascesa della Ferragni nel mondo dell'economia. Dallo scorso ottobre è infatti CEO e Presidente di The Blonde Salad, cancellando di fatto ogni traccia dell'ex fidanzato Riccardo Pozzoli, con cui ha avuto una relazione prima della sua unione con Fedez.

GLI ESORDI DA FASHION BLOGGER

Nata nell'87 a Cremona, Chiara Ferragni si è diplomata al Liceo Classico, per poi intraprendere un percorso di studi universitari alla Bocconi di Milano. Dopo aver abbandonato i libri senza conseguire la laurea, crea nel 2009 The Blonde Salad, il blog che la consacrerà al successo, e presenta la sua prima linea di scarpe durante gli MTV TRL Award dell'anno successivo. Tre anni dopo collabora per la progettazione di una collezione primavera di scarpe al fianco di Steve Madden, per poi raggiungere nel 2014 gli 8 milioni di fatturato grazie alla sua impresa online. L'anno successivo attira infatti l'attenzione della Harvard Business School e diventa un case study per via della sua abilità nell'imprenditoria digitale. Conquista quello stesso anno la copertina di Vogue, comparendo in qualità di prima fashion blogger a ottenere quel tipo di riconoscimento, per poi entrare nella classifica di Forbes tra le Artiste europee Under 30.

