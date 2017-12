CONCERTO DI NATALE AD ASSISI 2017/ Diretta streaming video Rai 1 l’evento dalla Basilica di San Francesco

Concerto di Natale ad Assisi 2017 in onda su Rai Uno oggi 25 dicembre 2017, la 32esima edizione dell'evento dalla Basilica Superiore di San Francesco D'Assisi: musicisti e ospiti

Concerto di Natale ad Assisi 2017, Sumi Jo (Facebook)

Appuntamento con la musica su Rai Uno nel giorno di Natale di oggi, lunedì 25 dicembre 2017: come tradizione, a partire dalle ore 12.25 circa verrà trasmesso il Concerto di Natale registrato lo scorso 16 dicembre 2017 nella Basilica Superiore di San Francesco D’Assisi dopo la benedizione Urbi et Orbi di Papa Francesco. La XXXII edizione del celebre concerto vedrà la direzione del Maestro William Eddins e saranno numerosi gli ospiti presenti: dal trombettista e flicornista italiano Paolo Fresu al soprano sudcoreano Sumi Jo, passando per il bandoneon Daniele Di Bonaventura e il clarinettista Enrico Baroni, passando per il violinista Roberto Ranfaldi e il violista Luca Ranieri. Un parterre di valore internazionale, con gli artisti che saranno accompagnati dall’Orchestra sinfonica nazionale della Rai, il coro di voci bianche de “I piccoli musici” diretto dal Maestro Mario Mora, e il coro maschile del “Coro Maghini” diretto dal Maestro Elena Camoletto.

CONCERTO DI NATALE AD ASSISI 2017: DIRETTA STREAMING

Prima del concerto di Natale ad Assisi 2017, come sottolinea Assisi News, il Custode del Sacro Convento Padre Mauro Gambetti ha annunciato la consegna della Lampada di San Francesco ad Angela Merkel, cancelliere della Germania: la politica teutonica si recherà ad Assisi in primavera per ritirare di persona il prestigioso riconoscimento, datelo per aver resistito all’ondata anti profughi e per aver spalancato le porte della Germania nel 2014, quando ebbe inizio la crisi dei migranti. Promosso dal Sacro Convento di Assisi, dalla Rai e da Intesa Sanpaolo con il sostegno della Fondazione Cassa Risparmio Perugia, il concerto di Natale 2017 a San Francesco sarà trasmesso in onda lunedì 25 dicembre 2017 su Rai Uno a partire dalle ore 12.25. In televisione, ma non solo: sarà possibile assistere al concerto anche sintonizzando i propri dispositivi mobile a Rai Play, cliccando qui.

CONCERTO DI NATALE IN VATICANO 2017

Il Concerto di Natale ad Assisi 2017, ma non solo: oggi lunedì 25 dicembre 2017 verrà trasmesso in replica il Concerto di Natale in Vaticano su Canale Cinque. Andato in onda ieri sera, 24 dicembre 2017, il celebre concerto verrà riproposto alle ore 13.40. Sono stati numerosi gli ospiti internazionale, Annie Lennox e Patty Smith su tutti. Registrato lo scorso 16 dicembre 2017, il concerto in Vaticano ha visto anche la presenza di Noa, Imany, Joaquin Cortes, Hevia, Cheryl Porter & Hallelujah Gospel Singers e Lola Ponce. Non potevano mancare numerosi artisti italiani: Al Bano, Enrico Ruggeri, Alex Britti, Gigi D’Alessio, Giò Di Tonno, Syria, Suor Cristina, Fabio Armiliato, Andrea Griminelli, Davide Merlini, il Piccolo Coro di Piazza Vittorio, gli artisti dell’Art Voice Academy, i figuranti del Presepe Vivente Storico del Comune di Vetralla e gli Zampognari di Scapoli.

