CRISTINA CHIABOTTO/ Dopo Fabio Fulco al centro del gossip con Giuseppe Poeta (Intimissimi on ice)

Dopo aver concluso la sua relazione con Fabio Fulco, Cristina Chiabotto sembra aver trovato un nuovo amore con Giuseppe Poeta. Oggi l'ex Miss Italia conduce Intimissimi on ice

Dopo aver concluso la sua relazione con Fabio Fulco, durata 12 anni, Cristina Chiabotto sembra aver trovato un nuovo amore. A farle battere il cuore è Giuseppe Poeta, il cestista della Nazionale, secondo quanto scrive il settimanale Chi. Il tutto dopo un addio non proprio pacifico con l'ex fidanzato, conosciuto sulla pista di Ballando con le stelle, e costretto a chiudere la loro parentesi amorosa con uno sfogo su Instagram. Come sottolinea Novella 2000, l'attore napoletano non ha nascosto di aver sofferto molto per la fine del loro amore, dovuta forse alla decisione dell'ex Miss Italia di non voler avere figli. Oggi, lunedì 25 dicembre 2017, Cristina Chiabotto assumerà invece la conduzione di Intimissimi On Ice in onda su Canale 5. Intanto continua il gossip attorno al presunto nuovo amore della modella, anche se quest'ultima ha definito Poeta solo un "nuovo e caro amico". Non si tratta tra l'altro di un volto sconosciuto nel mondo dello sport, dato che meno di dieci anni fa ha ricevuto il premio come Miglior Giocatore Italiano per la sua presenza indiscussa nel mondo del basket.

CRISTINA CHIABOTTO, LA FINE DELL’AMORE CON FABIO FULCO

È ancora mistero sui reali motivi della rottura fra Cristina Chiabotto e Fabio Fulco, che grazie al loro amore ultradecennale avevano fatto sognare gli italiani. A poche settimane dal loro addio, la modella ed ex Miss Italia è rientrata non solo di nuovo nella categoria delle single, ma anche in quelle delle più belle al fianco di nomi come Federica Pellegrini e Bianca Atzei. Gli occhi dei telespettatori erano tutti puntati sulla Chiabotto durante la finale di X Factor 11, avvenuta a metà dicembre, e che l'ha mostrata particolarmente serena. Nel frattempo, la conduttrice sbarca anche su La5 con il nuovo format Ti regalo una storia, composto da sei puntate, e che seguirà grazie a un tour emozionale altrettante storie. Il tutto legato dall'invio di un pacco regalo che rivelerà il legame fra mittente e destinatario. La Chiabotto guiderà infatti uno degli appuntamenti previsti, mentre gli altri verranno distribuiti fra Simone Rugiati, Francesco Pannofino e Francesco Facchinetti.

LA VITTORIA A MISS ITALIA

Nata a Moncalieri nel settembre dell'86, Cristina Chiabotto ha attirato i riflettori nazionali su di sé appena 18enne, grazie alla vittoria conquistata a Miss Italia. Già Miss Piemonte, la giovane modella ha ricevuto il titolo nel 2004, interpretando quello stesso anno il ruolo di fatina nello Zecchino d'Oro. Da quel momento in poi la vita della Chiabotto verrà del tutto rivoluzionata e divisa fra spot pubblicitari al fianco di Alessandro Del Piero fino al Festival di Sanremo dell'anno successivo, quando la modella cura i collegamenti fra il conduttore Paolo Bonolis e la giuria. Decide di mettersi in gioco quello stesso anno anche a Ballando con le stelle, dove viene assegnata al ballerino professionista Raimondo Todaro, e che le permette di vincere l'edizione. Conosce in quest'occasione il futuro fidanzato Fabio Fulco, con cui interromperà la relazione solo dodici anni dopo.

