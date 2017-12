Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser/ Natale in Sicilia per il gieffino, l'argentina sola a Milano?

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser potrebbero passare il loro pimo Natale separati visto che il gieffino ha una serie di impegni in Sicilia, l'argentina rimarrà sola a Milano?

25 dicembre 2017 Hedda Hopper

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser

Ed eccoci al primo Natale insieme per Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez ma le cose potrebbero non andare come previsto. La coppia nata all'interno del Grande Fratello Vip 2 continua a far sognare i fan che speravamo di vederli insieme in qualche bella spiaggia esotica pronti a vivere insieme questo Natale e, a quanto pare, non sarà così. Non sappiamo ancora se i due si ritroveranno magari nella tarda ora di questa sera o addirittura domani, ma quello che è certo è che in questi giorni la coppia ha vissuto separata. Lei al Nord in giro per locali ed eventi e lui in Sicilia, per gli stessi motivi. La popolarià e i mille eventi a cui devono prendere parte continuano a tenerli separati e anche oggi, il giorno di Natale, sarà lo stesso, visto che Ignazio dovrà presenziare ad una serata proprio nella lontana Sicilia e, in particolare, in quel di Modica, in provincia di Ragusa. Cosa significa questo per la coppia?

DAL MATRIMONIO AI FIGLI, LA LONTANANZA NON LI SEPARERÀ

I due hanno progetti importanti e, sicuramente, non si faranno mettere ko da questo primo Natale un po' in balia degli eventi e avranno modo di recuperare. Proprio nei giorni scorsi, in tv e sui giornali, i due hanno parlato di progetti importanti presenti sotto il loro albero di Natale e, in particolare, proprio l'argentina ha parlato della promessa da parte di Ignazio Moser di un loro matrimonio e anche dei figli. Le cose sono serie e i due non hanno perso la voglia di amarsi e conoscersi fuori dalla casa, anzi. Ogni occasione è giusta per rincorrersi, anche sui social, e nonostante i chilometri che li dividono, i loro progetti si fanno sempre più solidi, davvero li vedremo sposati entro la fine dell'anno prossimo alla faccia di tutti coloro che li davano per sicuri "scoppiati" dopo qualche settimana?

