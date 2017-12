DENNIS COLPISCE ANCORA/ Su Rete 4 il film con Justin Cooper e George Kennedy (oggi 25 dicembre 2017)

Oggi, lunedì 25 dicembre su Canale 5, va in onda il film "Dennis colpisce ancora" sequel del più famoso "Dennis la minaccia". Trama e cast della pellicola.

25 dicembre 2017 Elisa Porcelluzzi

Dennis colpisce ancora, su Rete 4

NEL CAST JUSTIN COOPER

Il film Dennis colpisce ancora è la proposta di Rete 4 per il pomeriggio di oggi, domenica 25 dicembre 2017, dalle ore 17.00. Diretto da Charles T. Kanganis, si tratta del sequel del precedente Dennis la minaccia, a cura del regista Hank Ketcham e trasmesso nel primo pomeriggio di oggi dalla stessa emittente. A differenza del successo riscosso dal primo capitolo, il seguito non ha ottenuto la stessa popolarità ed è stato relegato per la visione home video, annullando la prevista distribuzione sul grande e piccolo schermo. L'unico riconoscimento ricevuto dal film di Kanganis riguarda la nomination al Golden Reel Award per la sezione Miglior Montaggio Sonoro, per il lavoro svolto dal regista e produttore Jeffrey Reiner. Si segnala invece un totale stravolgimento del cast rispetto al primo film. Il ruolo del giovane protagonista è infatti assegnato a Justin Cooper, mentre al suo fianco troviamo Don Rickels, George Kennedy, Betty White e Brian Doyle-Murray.

DENNIS COLPISCE ANCORA, LA TRAMA DEL FILM

La trama di Dennis colpisce ancora si svolge alcuni anni dopo il film Dennis la minaccia. Il bambino è ormai senza alcun freno ed a causa di un suo regalo particolare al vicino di casa George, finirà per combinarne un'altra delle sue. Dennis regala infatti alcuni animali domestici all'anziano, come lucertole, serpenti e tarantole, spingendolo a inseguirlo lungo la rampa di scale. Un giocattolo finirà per far scivolare George, sul cui volto finirà in seguito anche la torta di compleanno realizzata dalla moglie. Il bambino lascerà stare per qualche tempo il vicino quando scoprirà che il nonno si sta per trasferire, ma un imprevisto lo convincerà ad aiutare George. Quest'ultimo infatti verrà ingannato da due truffatori, che lo convinceranno a consegnare loro 10 mila dollari e che sarà proprio il bambino a smascherare. I due truffatori tuttavia decideranno di mettere in atto un nuovo inganno, grazie ad un sedicente dispositivo in grado di far ringiovanire le persone. Anche in questo caso Dennis si rivelerà essenziale per smascherare i due criminali, anche se George sarà ancora convinto che il bambino sia in realtà un pericolo per la sua vita e che abbia distrutto qualsiasi sua possibilità di rimanere giovane. Fino a che...

© Riproduzione Riservata.