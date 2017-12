DENNIS LA MINACCIA/ Su Rete 4 il film con Walter Matthau (oggi, 25 dicembre 2017)

Oggi pomeriggio, lunedì 25 dicembre 2017, alle 15.00 su Rete 4 va in onda il film "Dennis la minaccia". nel cast il grande attore americano Walter Matthau.

25 dicembre 2017 Elisa Porcelluzzi

Dennis la minaccia, su Rete 4

NEL CAST WALTER MATTHAU

Il film Dennis la minaccia è la proposta di Rete 4 per il suo pomeriggio di lunedì, 25 dicembre 2017, alle 15.00. Diretto da Nick Castle nel 1993, la pellicola è tratta dalla striscia a fumetti del celebre Hank Ketcham e realizzata nel 1951, ispirando i successivi cartoni animati. Il lavoro di Castle ha il vanto di aver vinto due Young Artist Award, assegnati a Mason Gamble e Adam Wylie come Miglior giovane attore non protagonista in una comedy e Miglior giovane attore in un ruolo voiceover. Il soggetto è a cura di John Hughes, mentre le musiche sono a cura del Premio Oscar Jerry Goldsmith. Si segnala la presenza nel cast di Walter Matthau, il celebre attore americano e Premio Oscar per la sua interpretazione in “Non per soldi, ma per denaro”. Al suo fianco troviamo altri nomi di grande rilievo come Joan Plowright, Christopher Lloyd, Lea Thompson e Robert Stanton.

DENNIS LA MINACCIA, LA TRAMA DEL FILM

Dennis è un bambino che adora cacciarsi nei guai e mettere in difficoltà il prossimo con i suoi scherzi al limite del pericolo. Il suo bersaglio preferito è uno dei vicini di casa, il burbero George Wilson, che oltre a non apprezzare i bambini in generale, detesta che le sue routine quotidiane subiscano delle interferenze esterne. La moglie dell'anziano giocherà un ruolo centrale nel rapporto fra i due, dato che convincerà il marito a scendere a compromessi. Non sa tra l'altro quale sia in realtà la vera natura di Dennis, visto che il bambino è molto attento ad apparire un angelo ai suoi occhi. George si ritroverà inoltre a dover fare i conti con l'iperattivo Dennis quando la madre del bambino chiederà proprio ai vicini di casa di ospitarlo per qualche tempo. I guai sono dietro l'angolo, ma non è solo Dennis a rappresentare un pericolo per la tranquillità di George. Sam Swhitchblade deciderà infatti di rapire il bambino in previsione di chissà quale riscatto, ma dovrà fare i conti con il temperamento di Dennis, che di certo non intende farsi mettere in scacco da nessuno.

