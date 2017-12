GRAND BUDAPEST HOTEL/ Su Rai 4 il film con Ralph Fiennes (oggi, 25 dicembre 2017)

Grand Budapest Hotel, il film in onda su Rai 4 oggi, lunedì 25 dicembre 2017. Nel cast: Ralph Fiennes, Tilda Swinton e Bill Murray, alla regia Wes Anderson. La trama del film nel dettaglio.

25 dicembre 2017 Cinzia Costa

il film drammatico in prima serata su Rai 4

NEL CAST RALPH FIENNES

Grand Budapest Hotel, il film in onda su Rai 4 oggi, lunedì 25 dicembre 2017 alle ore 21,10. Una pellicola drammatica del 2014 che è stata scritta, prodotta e diretta da Wes Anderson (Moonrise kingdom - Una fuga d'amore, I Tenembaum, Fantastic Mr. Fox) ed è stata interpretata da Ralph Fiennes (Schindler's list - La lista di Schindler, Il paziente inglese, Red dragon), Tilda Swinton (Doctor Strange, Snowpiercer, Solo gli amanti sopravvivono) e Bill Murray (Ricomincio da capo, Ghostbusters - Gli acchiappafantasmi, Lost in translation - L'amore tradotto). Nel film appaiono anche altri attori molto noti, come Edward Norton, Jeff Goldblum e Willelm Dafoe. Ma vediamo la trama del film nel dettaglio.

GRAN BUDAPEST HOTEL, LA TRAMA DEL FILM DRAMMATICO

Il film si apre con una serie di flashback. Un ragazza deposita sul monumento all'autore di Grand Hotel Budapest la chiave di una camera d'albergo. Nelle scene di un documentario del 1985 vediamo l'autore che racconta come ha scritto il suo capolavoro. Da qui si passa al 1968, quando l'autore (Jude Law) conosce il proprietario del Grand Budapest Hotel, un albergo di lusso in un'immaginaria repubblica del blocco sovietico. Questi promette allo scrittore di narrargli la sua storia al Grand Budapest, prima di poterlo acquistare. Anno 1932. Il Grand Budapest Hotel è nel suo momento di massimo splendore ed è frequentato dall'alta società di tutta Europa. Il consierge dell'albergo è Gustave H. (Ralph Fiennes), un uomo eccentrico e scostante che riesce però ad intrattenere numerose relazioni con le ospiti dell'albergo. Una di queste, Madame D. (Tilda Swinton), saluta Gustave poco prima di partire e gli dice addio. Ha la sensazione infatti che presto morirà e quindi non potrà più rivedere l'hotel. Pochi giorni dopo la partenza la donna viene veramente trovata morta. Gustave, decide quindi di partire insieme al ragazzo tuttofare Zero Moustafa (Tony Revolori), verso la casa della donna. Qui scopre di essere stato incluso nel testamento di Madame D., che gli ha lasciato un dipinto. A causa proprio di questa eredità, bramata anche dai figli della donna, scoppia un violento litigio. Gustave e Zero riescono comunque a fuggire con il quadro, grazie alla complicità del maggiordomo. Pochi giorni dopo il maggiordomo stesso scompare, facendo pensare alla polizia che fosse coinvolto nell'omicidio della ricca padrona di casa.

