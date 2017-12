IL PEGGIOR NATALE DELLA MIA VITA/ Su Canale 5 il film con Fabio De Luigi (oggi, 25 dicembre 2017)

Questa sera, lunedì 25 dicembre 2017, alle 21.10 su Canale 5 va in onda il film "Il peggior Natale della mia vita", diretto da Alessandro Genovesi e con Fabio De Luigi.

25 dicembre 2017 Redazione

Il peggior Natale della mia vita, su Canale 5

NEL CAST FABIO DE LUIGI

La programmazione di Canale 5 prevede la messa in onda, nella prima serata di questo lunedì 25 dicembre a partire dalle ore 21.10, della brillante commedia italiana Il peggior Natale della mia vita. Una pellicola realizzata nel 2012 dalla Colorado Film in collaborazione con la RTI, la Banca Popolare di Vicenza e la Technicolor Sa. La regia è di Alessandro Genovesi che ne ha anche curato il soggetto e la sceneggiatura assieme al principale protagonista Fabio De Luigi. Nel cast sono presenti altri volti noti del mondo dello spettacolo italiano come Cristiana Capotondi, Antonio Catania, Anna Bonaiuto, Dino Abbrescia, Laura Chiatti, Diego Abatantuono, Alessandro Besentini, Francesco Villa e Andrea Mingardi.

IL PEGGIOR NATALE DELLA MIA VITA, LA TRAMA DEL FILM

Siamo alla vigilia di Natale e il buon Paolo è stato invitato dai propri suoceri per passare il Natale in uno sfarzoso castello di proprietà dell’amico di famiglia Alberto, un ricco imprenditore che peraltro è di fatto il datore di lavoro di Giorgio, padre di Margherita (la moglie di Paolo). Margherita è al nono mese di gravidanza e visti gli impegni di lavoro impellenti di Paolo, decide di recarsi presso questa splendida location posta in montagna assieme alla propria famiglia. Paolo, invece, a bordo della propria piccola macchina, dopo aver concluso tutti gli impegni di lavoro si mette in viaggio per raggiungere il resto della compagnia. Proprio a partire dal viaggio prendono il via le disavventure del povero Paolo che deve fare i conti con un navigatore satellitare che gli fa intraprendere una strada decisamente meno lunga ma allo stesso tempo molto impervia e ricca di problematiche. Finalmente arrivato a destinazione, viene accolto dal proprio suocero Giorgio che lo invita a non commettere guai altrimenti la cosa potrebbe avere dei contraccolpi per il lavoro e di conseguenza anche per lui. Margherita dopo aver riabbracciato il proprio uomo, provvede a presentarlo alla propria amica di infanzia Benedetta, figlia di Alberto ed a sua volta in stato interessante. Nonostante tutte le buone intenzioni del caso, Paolo darà il proprio peggio combinando un guaio dietro l’altro fino a far pensare al peggio ed ossia che abbia causato la morte del padrone di casa. Per il povero Giorgio e la moglie Clara, ci saranno insomma tanti motivi per essere preoccupati rischiando in più occasioni un attacco cardiaco.

