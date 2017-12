IVANA MRAZOVA E LUCA ONESTINI / Natale in famiglia per i due, fan delusi?

Ivana Mrazova e Luca Onestini sarebbero ancora più amati di Ignazio e Cecilia se solo si lasciassero andare ma i fan del Grande Fratello Vip 2 devono ancora fare il collo lungo

Ivana Mrazova e Luca Onestini coppia oppure no? A quasi un mese di distanza dalla fine del Grande Fratello Vip 2 il dubbio rimane e i fan continuano a chiederselo. La loro unione, la complicità e il rispetto che hanno mostrato in casa verso tutto e tutti ma, soprattutto, verso i loro sentimenti, hanno permesso al pubblico di amarli ancora più della coppia formata da Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez. Mentre questi ultimi passeranno il loro Natale in coppia, per Luca Onestini e Ivana Mrazova non ci sarà l'occasione per farlo. I due si sono dichiarati ancora semplici amici nonostante il fatto che la bella modella sia tornata single e che il tronista più volte si sia "offerto" di essere suo cavaliere. Le cose non sono cambiate e per questo il loro Natale sarà "lontano" non dai fan grazie ai social ma sicuramente divisi da famigliari e gli amici di sempre.

UN NATALE DA AMICI... MA SEPARATI

Luca Onestini potrebbe passare il Natale con la sua amata famiglia e il fratello, tornato da poco proprio per queste vacanze, mentre Ivana potrebbe fare lo stesso mettendo da parte per qualche giorno la popolarità avuta con il Grande Fratello Vip. I fan sperano ancora che quest Natale regali loro l'annuncio che tutti stanno aspettando ovvero che i due facciano finalmente coppia fissa ma siamo sicuri che, in fondo, non è meglio continuare a vederli complici e felici quando si ritrovano insieme che fidanzati e magari musoni? Solo il tempo darà risposta alle domande dei fan e anche a quelle che loro stessi si sono fatti in queste settimane. La risposta potrebbe arrivare solo con il ritorno a pieno ritmo della stagione televisiva e con Barbara D'Urso sempre pronta ad indagare su queste cose.

