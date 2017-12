Intimissimi On Ice 2017/ Diretta streaming video, all'Arena di Verona con Andrea Bocelli

Intimissimi On Ice 2017, ospiti e artisti: lo spettacolo registrato all'Arena di Verona in scena su Canale 5, con Andrea Bocelli, Shizuka Arakawa e Stéphane Lambiel (oggi, 25 dicembre)

Intimissimi On Ice 2017, Andrea Bocelli (LaPresse)

Intimissimi On Ice 2017, lo spettacolo sul ghiaccio più atteso dell’anno, in onda oggi lunedì 25 dicembre 2017 alle ore 17.00 su Canale Cinque. Giunto alla quarta edizione, lo show più celebre del mondo del pattinaggio è stato registrato tra il 6 ed il 7 ottobre 2017 ed è stato intitolato “A legend of Beauty”, un omaggio alle donne, al talento e alla bellezza. Come ogni anno, sul palcoscenico dell’Arena di Verona si esibiranno campioni olimpici di pattinaggio, grandi cantanti e musicisti, con la supervisione di un team creativo d’eccezione. Il palco, totalmente rinnovato e con una pista centrale in omaggio alle antiche arene romane, consentirà al pubblico di assistere ad una esibizione emozionante e innovativa: lo spettacolo si apre con un mare in tempesta, da cui emerge la Dea Afrodite, pronta a intraprendere un viaggio in mondi fantastici come sottolinea Spettacoli News. In chiave moderna, sul palco la mitologia classica. da Venere ad Elena di Troia, passando per Circe e Medusa.

INTIMISSIMI ON ICE 2017: GLI OSPITI

Intimissimi On Ice 2017 sarà uno spettacolo che vedrà protagonisti tra i più grandi atleti olimpici del mondo: dalla campionessa Shizuka Arakawa (medaglia d’oro alle Olimpiadi di Torino del 2006 e campionessa del mondo 2004), alla coppia americana Meryl Davis e Charlie White (campioni olimpici in carica e vincitori di un argento e un brozo olimpici), passando per la coppia canadese di artisti Meagan Duhamel e Eric Radford (argento olimpico a squadre nel 2014), fino agli immancabili Stephane Lambiel, svizzero, e Evgeni Plushenko, russo due volte medaglia d’argento alle Olimpiadi. Pattinaggio, ghiaccio ma non solo: Intimissimi On Ice 2017, che vedrà Damiano Michieletto alla regia e Marco Balich alla direzione artistica, potrà contare sull’ineguagliabile voce di Andrea Bocelli, che accompagnerà le performance dal vivo. Insieme a lui, le composizioni contaminate di John Metcalfe. La nota blogger Chiara Ferragni, compagna di Fedez, curerà i costumi.

INTIMISSIMI ON ICE 2017: DIRETTA STREAMING

Grande attesa per la messa in onda del più celebre spettacolo sul ghiaccio d’Italia, con la cornice dell’Arena di Verona pronta ad incantare gli spettatori. Un prodotto made in Italy, con il tema A legend of Beauty che vorrà valorizzare il nostro paese come terra di bellezza ed arte. Oggi, lunedì 25 dicembre 2017, Intimissimi On Ice 2017 andrà in onda su Canale Cinque a partire dalle ore 17.00. Lo show sarà visibile in televisione ma non solo: è disponibile anche la diretta streaming, collegandosi al sito internet di Mediaset e sulla diretta di Canale Cinque, cliccando qui. Il cast internazionale, la voce e l’emozione di Andrea Bocelli e un team creativo di valore indiscutibile: un mix che renderà lo spettacolo sul ghiaccio un appuntamento da non perdere.

© Riproduzione Riservata.