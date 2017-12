JACK FROST/ Su Iris il film con Michael Keaton (oggi, 25 dicembre 2017)

Questa sera, lunedì 25 dicembre 2017, alle 21.00 su Iris va in onda il film di Natale "Jack Frost", con Michael Keaton. Ecco la trama e il cast della pellicola.

25 dicembre 2017 Redazione

Jack Frost, il film su Iris

NEL CAST MICHEAL KEATON

La programmazione televisiva di Iris prevede per la prima serata di lunedì 25 dicembre alle ore 21.00 la messa in onda del film Jack Frost. Una brillante commedia natalizia realizzata nel 1998 negli Stati Uniti dal produttore cinematografico Mark Canton per la regia di Troy Miller mentre la sceneggiatura è stata scritta ed adattata da Mark Steven Johnson. Le musiche della colonna sonora sono state composte da Trevor Rabin con il montaggio di Lawrence Jordan mentre nel cast sono presenti Michael Keaton, Kelly Preston, Joseph Cross, Mark Addy, Henry Rollins e Andrew Lawrence.

JACK FROST, LA TRAMA DEL FILM

In una piccola e tranquilla cittadina americana vive la famiglia Frost. Il capofamiglia Jack spesso e volentieri in ragione del suo lavoro di musicista si ritrova a stare per lunghi periodi lontano dall’amata moglie Gabby e dal dolce figlioletto Charlie. Il destino ha in serbo per questa bellissima famiglia un tiro mancino che la farà diventare preda della rabbia e della distrazione. Durante il viaggio di ritorno da una tourneè, Jack suo malgrado è vittima di un incidente automobilistica causato dalla massiccia presenza della neve lungo la strada. Jack muore e per la famiglia Frost è ormai tempo di cambiare genere di vita e soprattutto trovare un nuovo per guadagnarsi da vivere. Alcuni anni più tardi, Charlie è diventato un bambino di 12 anni che sente tantissimo la mancanza del padre. Un giorno in ragione della tanta neve caduta nella cittadina dove abita assieme alla mamma, decide di costruire un bellissimo pupazzo di neve con il quale inizia ad interagire, Come per magia, il pupazzo incomincia a rispondere alle richieste di Charlie con la voce proprio di Jack facendo così credere al giovane ragazza che lo spirito del padre sia tornato ed ora sia all’interno del pupazzo. Il pupazzo diventa di colpo il principale confidente e punto di riferimento di Charlie tant’è che lo esorta nel tornare a far parte della squadra di hockey della propria scuola. Il consiglio del pupazzo si rivelerà esatto per cui il piccolo Charlie decide di condividere con il papà questo momento felice della propria vita. Siccome le temperature si stanno rialzando, è abbastanza alto il rischio possa sciogliersi così Charlie da vita a un viaggio per raggiungere una casetta di montagna dove lo spirito di Jack si rivelerà anche alla moglie.

© Riproduzione Riservata.