KARATE KID II - LA STORIA CONTINUA/ Su Tv8 il film con Ralph Macchio (oggi, 25 dicembre 2017)

Karate Kid II - La storia continua, il film in onda su Tv8 oggi, lunedì 25 dicembre 2017. Nel cast: Ralph Macchio e Pat Morita, alla regia John G. Avildsen. La trama del film nel dettaglio.

25 dicembre 2017 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Tv8

NEL CAST RALPH MACCHIO

Karate Kid II – La storia continua, il film in onda su Tv8 oggi, lunedì 25 dicembre 2017 alle ore 21.15. Una pellicola di genere sportivo e azione con il titolo originale The Karate Kid Part II. Una pellicola realizzata negli Stati Uniti nel 1986 con la regia di John G. Avildsen mentre sia il soggetto che la sceneggiatura sono frutto del lavoro di Robert Mark Kamen. Le musiche della colonna sonora sono state scritte da Bill Conti, si tratta del secondo capitolo dell’omonima saga cinematografica e nel cast sono presenti Ralph Macchio, Pat Morita, Yuji Okumoto, Danny Kamekona, Tamlyn Tomita e Nobu McCarthy. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

KARATE KID II - LA STORIA CONTINUA, LA TRAMA DEL FILM

Il torneo di karate vinto dall’ottimo Daniel LaRusso in uno scontro che almeno sulla carta rispetto al più quotato Johnny, ha lasciato dei pesanti strascichi agli atleti allenati dal sensei John Kreese. Infatti all’uscita del palazzetto dove si è tenuta la sfida si arrabbia tantissimo nei confronti del povero Johnny arrivando non solo ad aggredirlo verbalmente ma anche fisicamente. Gli altri amici di Johnny provano a fermare il loro maestro che tuttavia è una vera e propria furia. Il maestro Miyagi notando la cosa decide di intervenire affrontando l’acerrimo nemico. Dopo aver schivato con grande abilità un paio di colpi piuttosto pesanti del proprio rivale, Miyagi lo mette al tappeto deridendolo davanti a tutti. Fatto questo per il maestro giapponese e per il proprio allievo Daniel, è tempo di andare a festeggiare. Per Daniel ora ci sono nuove sfide all’orizzonte partendo dalla decisione della mamma che vorrebbe andare a vivere in un’altra città. Un sentimento che non trova d’accordo il figlio che tuttavia riesce a convincerla nel permettergli di restare a vivere con il suo inseparabile maestro. Pochi giorni dopo a casa del maestro Miaygi arriva una lettera con cui viene avvisato della situazione di salute piuttosto compromessa del proprio padre. Preso atto della cosa, il maestro assieme a Daniel parte alla volta della città giapponese di Okinawa. Una volta atterrati il maestro deve fare i conti con il proprio passato ed in particolare con l’ex amico Sato, entrambi erano allievi del padre dei Miyagi. All’epoca Miyagi ruppe le tradizioni portando avanti una relazione sentimentale con una donna che era stata promessa sposa di Sato. Tra i due c’è dunque un vecchio rancore con Sato che vorrebbe riacquistare l’onore scontrandosi con il suo vecchio amico in un duello all’ultimo sangue. Le cose andranno in una maniera assolutamente sorprendente con Daniel chiamato ancora una volta a fronteggiare una prova che richiede grande coraggio e non solo.

© Riproduzione Riservata.