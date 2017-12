LA GANG DEL BOSCO/ Su La7 il film con Bruce Willis e Avrign Lavign (oggi, 25 dicembre 2017)

La gang del bosco, il film in onda su La7 oggi, lunedì 25 dicembre 2017. Nel cast dei doppiatori: Bruce Willis e Avrign Lavign, alla regia Tim Johnson. La trama del film nel dettaglio.

25 dicembre 2017 Cinzia Costa

il film d'avventura in prima serata su La7

NEL CAST BRUCE WILLIS

La gang del bosco, il film in onda su La7 oggi, lunedì 25 dicembre 2017 alle ore 20.30. Una pellicola d'avventura e commedia che è stata prodotta e realizzata nel 2006 ed è adatta per tutta la famiglia. La Gang Del Bosco' è un lungometraggio d'animazione realizzato dala DreamWorks Animation (la stessa casa di produzione di film come 'Z La Formica', 'Madagascar', 'Kung Fu Panda' e tantissimi altri), casa specializzata nella produzione di animazioni in CGI (computer-generated imagery), cioè film d'animazione nei quali il software e le capacità grafiche informatiche, sono la prerogativa fondamentale di regia e definizione immagini, un'azienda innovatrice del settore. La regia del film è stata affidata a Tim Johnson che è stato tra i pionieri DreamWorks proprio con l'amatissimo 'Z La Formica', recentemente con il tenero 'Home - A Casa'. Hans Zimmer, è invece compositore di lusso chiamato dalla casa di produzione per occuparsi della colonna sonora. L'autore di musiche indimenticabili come per il premiato 'Il Gladiatore', 'Rain Man - L'uomo della pioggia', il recente 'Blade Runner 2049', da anni collabora con il colosso per l'infanzia con sede a Glendale (California). Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

LA GANG DEL BOSCO, LA TRAMA DEL FILM D'AVVENTURA

Protagonista del film è il tenero procione RJ, sfrattato dalla cupidigia umana che ha tagliato e incendiato da poco il suo bosco, nel film le tematiche ambientali sono ben espresse e i messaggi in tal senso sono un'ottima morale per i bambini. Nonostante l'uomo lo abbia privato di un'abitazione, RJ ama gli oggetti umani, soprattutto il cibo, motivo per il quale bazzica vicino ai piccoli villaggi dell'Oregon, lo stato in cui vive lui e la sua gang di amici. Dopo l'incendio il cibo scarseggia, motivo per il quale RJ, risvegliatosi dal letargo, decide di rubare il cibo al vecchio Vincent, un grosso orso nero americano dal carattere irascibile. Un'idea assolutamente ridicola, ma RJ è simpaticamente cocciuto e spericolato. La sorpresa di un risveglio tremendo si allarga un pò a tutti gli abitanti del bosco, anche ad una piccola gang composta dallo scoiattolo Hammy, l'opossum Ozzie assieme alla sua piccola Heather, la tartaruga Verne e la famiglia di porcospini composta dalla coppia Penny e Lou e i tre figlioletti sempre al seguito. Assieme a loro anche una moffetta simpaticissima, Stella, una banda ben rappresentativa dei piccoli mammiferi nordamericani. RJ ha però un problema, nel tentativo, maldestro, di rubare il cibo all'orso Vincent, con grande fracasso distrugge proprio la scorta dell'orso in letargo, il quale, risvegliandosi, minaccia il procione di fargliela pagare, ma RJ ha il suo onore e promette all'orso di recuperargli tutto il cibo in una settimana. A quel punto RJ inizia a rubare il cibo nel villaggio dopo avere aderito alla gang variegata di porcospini, tartaruga, opossum e scoiattolo, ma la presidentessa del comitato locale, dai modi antipatici e anti-ambientalisti, organizza un comitato per uccidere gli animaletti, una vera e propria azione malvagia. Riuscirà il povero e caparbio RJ, assieme ai suoi nuovi amici, ad evitare le ire della ricca umana e riportare gli equilibri con il vecchio orso?

