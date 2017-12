LE AVVENTURE DEL BARONE DI MUNCHAUSEN/ Su Iris il film con John Neville (oggi, 25 dicembre 2017)

Le avventure del Barone di Munchausen, il film in onda su Iris oggi, lunedì 25 dicembre 2017. Nel cast: John Neville e Uma Thurman, alla regia Michele Soavi e Terry Gillian.

25 dicembre 2017 Cinzia Costa

il film fantastico in seconda serata su Iris

NEL CAST JOHN NEVILLE

Le avventure del barone Munchausen, il film in onda su Iris oggi, lunedì 25 dicembre 2017 alle ore 23.15. Una pellicola di genere fantastica e avventura che, è il frutto di una coproduzione tra Regno Unito ed Italia nell’anno 1988 per la regia di Michele Soavi e Terry Gillian con il soggetto che è stato tratto dal libro scritto da Rudolf Erich Raspe mentre la sceneggiatura è stata adattata da Charles McKeown e Terry Gillian. Il film è stato prodotto dalla Columbia Pictures, le musiche sono state scritte da Michael Kamen ed i costumi sono stati realizzati da Gabriella Pescucci. Nel cast di Le avventure del barone Munchausen, figurano ottimi attori come John Neville, Uma Thurman, Eric Idle, Jack Purvis, Winston Dennis e Oliver Reed. Ma vediamo adesso nel dettaglio la trama del film.

LE AVVENTURE DEL BARONE DI MUNCHAUSEN, LA TRAMA DEL FILM FANTASTICO

In una ipotetica città che si affaccia sul mare, è in atto un assedio da parte dell’esercito turco. Mentre i soldati alla cinta muraria provano a tenere a bada i propri nemici, all’interno della città sta andando avanti la proposizione di un’opera teatrale nel quale vengono decantate le fantastiche avventure del barone di Munchausen. Una situazione grottesca che peraltro viene interrotta da uno spettatore che si alza in mezzo al pubblico facendo presente come la ricostruzione proposta dalla compagnia non corrisponda al vero. Una tesi che lui rafforza sottolineando di essere il vero barone di Munchausen e dandone conferma attraverso il racconto di una delle sue imprese effettivamente avventure. Il Barone inoltre racconta di aver avuto a che fare con il Re dei turchi in passato e di sapere come avere la meglio del proprio esercito salvando la città dall’assedio. Inizialmente però il barone non sembra intenzionato nel dare tutto il proprio sostegno alla cittadinanza rimarcando di essere un po’ in la con gli anni ma dopo aver parlato con una giovane donna di nome Sally che lo esorta a salvarsi, decide di accettare il compito. Tuttavia per riuscire in questa impervia impresa il Barone sottolineare di dover ritrovare i propri vecchi compagni di avventura ed Berthold che è dotato di una velocità fuori dal comune, Adolphus che è un abile fuciliere in possesso di una vita straordinaria, Gustavus dotato di un fine udito e di un respiro che si trasforma in tornado e Albrecht dotato di una forza dei di grande figura mitologiche del passato. Il Barone a bordo di una mongolfiera costruita con alcune lenzuola e seguito clandestinamente dalla piccola Sally, parte per un incredibile viaggio alla ricerca dei propri vecchi compagni d’avventura.

