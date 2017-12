Lo Zecchino di Natale/ Anticipazioni e ospiti: da Milly Carlucci al Piccolo Coro dell'Antoniano (25 dicembre)

Lo Zecchino di Natale, anticipazioni e ospiti dell'appuntamento del 25 dicembre: emozioni e canzoni, da Milly Carlucci al Piccolo Coro dell'Antoniano.

25 dicembre 2017 Anna Montesano

Zecchino Di Natale

Un appuntamento speciale e imperdibile per i piccoli ma anche per i più grandi: la mattina di Natale su RaiUno si comincia alle 9:35 con “Lo Zecchino di Natale”, alla guida di Paolo Belli e Chiara Tortorella. Un appuntamento che coniuga musica a grandi emozioni e che vedrà in studio tanti ospiti, a partire da Milly Carlucci. La conduttrice sarà accompagnata dai maestri di “Ballando con le stelle” Raimondo Todaro, Veera Kinnunen, Stefano Oradei e Sara Di Vaira. Saranno loro ad esibirsi sulle note delle più belle canzoni di Natale ma anche sulle canzoni dello Zecchino d’Oro. Ma non sono gli unici ospiti che si esibiranno in questo appuntamento speciale con Lo Zecchino di Natale: a passo di danza si muoveranno anche i bambini del Piccolo Coro Mariele Ventre dell’Antoniano di Bologna diretto da Sabrina Simoni. Il coro ovviamente interpreterà canzoni della tradizione natalizia.

UN APPUNTAMENTO TRA EMOZIONI E MUSICA

Ma non è tutto: sarà imperdibile un momento unico durante lo Zecchino di Natale con la presentazione di un brano inedito dal titolo “Adoramus te“. Un brano arrangiato musicalmente dal maestro Siro Merlo e tratto dal testamento di San Francesco. Naturalmente non mancherà un momento dedicato all’azione solidale dell’Antoniano di Bologna chiamata “Il cuore dello Zecchino d’Oro” a favore di tutti coloro che vivono in povertà. Nel corso dei due appuntamenti appuntamenti è infatti possibile are la propria offerta e diventare così “amico dell’Antoniano“. In tal modo si possono sostenere tutte le iniziative di cui si fa promotore l’Antoniano di Bologna in Italia.

© Riproduzione Riservata.