Michael Buble’s Christmas in Hollywood/ Diretta streaming video, ospiti e anticipazioni

Michael Buble's Christmas in Hollywood

Michael Buble’s Christmas in Hollywood, Concerto di Natale: ospiti e anticipazioni dello spettacolo in onda oggi 25 dicembre 2017 su Canale Cinque alle 12.25

Michael Bublè (Facebook)

Concerto di Natale per Michael Bublè: il cantante canadese torna sul palco dopo la malattia che ha colpito il figlio. Michael Bublè porterà in scena lo spettacolo Christmas in Hollywood, esibendosi in brani in tema natalizio e ospitando diverse star internazionali. Bublè, che nella sua carriera ha vinto 4 Grammy Awards e numerosi Juno Awards, lo scorso 4 novembre 2016 ha annunciato tramite il suo profilo Facebook che il figlio maggiore Noah era stato colpito da un cancro al fegato, malattia che aveva portato all’abbandono momentaneo dell’artisto di ogni attività professionale. Un brutto spavento, per fortuna dimenticato: lo scorso 15 marzo 2017, insieme alla moglie Luisana Lopilato, Bublè ha annunciato su internet che il bambino è guarito. E l’artista è subito tornato attivo professionalmente, annunciando la sua partecipazione come headliner nel British Summer Time ad Hyde Park, Londra, nel luglio della prossima estate. Dopo aver aggiornato i suoi fans sulle condizioni del piccolo Noah, il cantante ha ufficializzato il suo ritorno ai concerti, segnale che ormai il peggio è passato per il piccolo.

MICHAEL BUBLE'S CHRISTMAS IN HOLLYWOOD: LE ANTICIPAZIONI

Michael Bublè vanta un palmares di rispetto, con diversi record battuti grazie alle sue interpretazioni swing e alla sua estensione vocale da baritono. Autore di sette album in studio e tre live, il cantante canadese condividerà il palco con numerosi artisti internazionali, che canteranno insieme a lui i più celebri brani natalizi. Da Celine Dion a Sharon Jones, passando per The Dap Kings e Tori Kelly. Tanti artisti di livello assoluto, così come numerosi ospiti protagonisti di sketch: dal crooner Blake Shelton a Jay Leno, passando per l’attrice Eva Longoria e Gigi Hadid, fino a Kylie Jenner e William Shatner. Un appuntamento imperdibile, sessanta minuti di musica e divertimento con la riproposizione di canzoni come The More You’ll Give (The More You Have), This Christmas, Here Comes Santa Claus, Jingle Bells, White Christmas, Have Yourself a Merry Little Christmas.

MICHAEL BUBLE'S CHRISTMAS IN HOLLYWOOD: DIRETTA STREAMING

Il Concerto di Natale 2017 di Michael Bublè è sempre stato garanzia di successo, televisivo e non: sin dalla prima edizione, risalente al 2011, il concerto dell’artista canadese ha raccolto milioni di telespettatori ed è diventato un appuntamento fisso. Bublè, insieme ai suoi ospiti, si esibirà nel leggendario Teatro Orpheum di Los Angeles, tra canzoni natalizie e sketch. Appuntamento alle ore 12.25, oggi lunedì 25 dicembre 2017, su Canale Cinque: la visione dello spettacolo con protagonista Michael Bublè sarà disponibile in televisione ma non solo. E’ anche disponibile la diretta streaming, attraverso il sito internet Mediaset e il canale di diretta di Canale Cinque, cliccando qui. In attesa dell’annuncio di un nuovo album e del suo primo singolo, reduce dalla pubblicazione di Nobody But Me dello scorso 19 agosto 2016, con conseguente tour mondiale, Michael Bublè è pronto a festeggiare il Natale attraverso la musica: appuntamento su Canale Cinque!

