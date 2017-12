NATALE CON I TUOI/ Su Cielo il film con Joel McHale e Robin Williams (oggi, 25 dicembre 2017)

Natale con i tuoi, il film in onda su Cielo oggi, lunedì 25 dicembre 2017. Nel cast: Joel McHale, Robin Williams e Lauren Graham, alla regia Tristram Shapeero.

Natale con i tuoi, il film in onda su Cielo oggi, lunedì 25 dicembre 2017 alle ore 21.15. Una pellicola di genere commedia e sentimentale con il titolo in lingua originale Merry Friggin’ Christmas. Si ratta di una pellicola realizzata nel 2014 negli Stati Uniti d’America per la regia di Tristram Shapeero mentre il soggetto e la sceneggiatura portano la firma di Phil Johnston mentre è stata distribuita in Italia dalla Universal Pictures. Il film gode delle musiche scritte da Ludwig Goransson mentre nel cast figurano Joel McHale, Robin Williams, Lauren Graham, Candice Bergen e Clark Duke. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

NATALE CON I TUOI, LA TRAMA DEL FILM COMMEDIA

In una piccola cittadina americana vive un uomo di nome Boyd Mitcher. Boyd ha una esistenza che può essere tranquillamente definita appagante non solo per le soddisfazioni che sta riuscendo ad ottenere in campo lavorativo, ma anche e soprattutto per la bellissima famiglia che è riuscito a costruire. Infatti, Boyd è sposato con la donna di cui era da tempo innamorato e dalla quale ha avuto un bellissimo figlio a cui dedica molto del proprio tempo libero dandogli tante accortezze. In particolare Boyd ha un obiettivo che cerca di perseguire ogni anno ed in particolare quello di permettere al figlio di godere appieno della magia del Natale e nello specifico che possa continuare a credere nella figura di Babbo Natale. Infatti, ogni anno si adopera per fare in modo che tutto vada alle perfezione non dando al figlio motivi per iniziare a dubitare su questa figura. Questo suo cruccio deriva dal fatto che suo padre gli abbia rovinato l’infanzia mettendolo immediatamente al corrente della verità su Babbo Natale rendendolo così infelice anche rispetto altri bambini che aspettavano in trepida attesa la notte di Natale per ricevere i doni richiesti per mezzo della classica lettera a Natale. Le festività natalizie si stanno avvicinando e per il povero Boyd c’è un problema in più, suo padre lo ha invitato da lui per il giorno di Natale. un invito che costituisce un pericolo agli occhi di Boyd che teme che suo padre possa fare la stessa cosa il nipote come già fatto con lui tanti anni prima. Riuscirà Boyd a tenere intatta nella mente del figlio la visione di Babbo Natale?

