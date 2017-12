NOW YOU SEE ME – I MAGHI DEL CRIMINE/ Su Italia 1 il film con Mark Ruffalo (oggi, 25 dicembre 2017)

Questa sera, lunedì 25 dicembre 2017, alle 21.10 su Italia 1 va in onda il film Now You See Me – I maghi del crimine, diretto da Louis Leterrier. Nel cast Mark Ruffalo e Morgan Freeman.

25 dicembre 2017 Redazione

Now you see me, su Italia 1

NEL CAST MARK RUFFALO

Il palinsesto del canale televisivo Italia 1 prevede per la prima serata di lunedì 25 dicembre 2017 a partire dalle ore 21:10 la messa in onda del film Now You See Me – I maghi del crimine. Una bellissima e intrigante pellicola realizzata nel 2013 dalla casa cinematografica americana Summit Entertainment in collaborazione con la K/O Paper Products sotto la regia di Louis Leterrier. Il soggetto e la sceneggiatura sono stati scritti da Boaz Yakin, Edward Ricourt, Ed Solomon mentre le musiche sono state composte da Brian Tyler. Nel cast sono presenti Jesse Eisenberg, Mark Ruffalo, Morgan Freeman, Isla Fisher e Michael Caine.

NOW YOU SEE ME – I MAGHI DEL CRIMINE, LA TRAMA DEL FILM

Quattro straordinari maghi quali il cartomago Daniel, il prestigiatore Jack, l’escapologa Henley e il mentalista Merritt, vengono avvicinati da un uomo incappucciato che non si fa riconoscere loro. La sua missione è quella di consegnare dei tarocchi che sembrano avere dei poteri speciali. La figura incappucciata ha seguito i loro numeri e li ha ritenuti adatti per un ulteriore passo avanti nella loro professione. I tarocchi in realtà si rivelano essere degli indizi di natura geografica che vanno a comporre una mappa che porta tutti e quattro i maghi in uno strano appartamento nel pieno centro della città. All’interno di questo appartamento come per magia, vengono messi in moto degli ologrammi che spiega loro il motivo per cui sono stati selezionati ed inoltre vengono mostrate loro le istruzione per eseguire dei numeri di altissima magia. Qualche anno più tardi ritroviamo i quattro maghi a Las Vegas: hanno composto un quartetto a cui è stato dato il nome di I Quattro cavalieri. La loro esibizione si chiude con un numero straordinario che si basa sul teletrasporto di un uomo presente tra il pubblico nel caveu di una banca di sua proprietà nella lontana Parigi. Il magnate ricompare quindi a Las Vegas con ben tre milioni di euro prelevati dallo stesso caveau mandando in visibilio il pubblico presente. In effetti il caveau della banca viene trovato aperto e soprattutto svuotato di tutto il denaro che vi era custodito. I quattro maghi vengono portati nel distretto di polizia per un interrogatorio a cui prendono parte anche degli agenti dell’FBI ma siccome non si può credere alla magia non possono essere incriminati in quanto al momento del furto nella banca parigina essi si trovavano a miglia e migliaia di chilometri di distanza. I quattro vengono rilasciati ma ben presto mettono in campo nuovi numeri. Quale sarà la verità?

