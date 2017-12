PAOLO FOX/ Oroscopo di oggi 25 dicembre 2017 : Scorpione e Toro Natale da protagonisti

Oroscopo di Natale, oggi 25 dicembre 2017, secondo le previsioni di Paolo Fox a LatteMiele. Scorpione e Toro protagonisti di una grande giornata, ma che frenata per Gemelli e Bilancia.

OROSCOPO PAOLO FOX A LATTEMIELE DEL 25 DICEMBRE 2017

Ora è il momento di andare a vedere nel dettaglio l'oroscopo di Paolo Fox, smontandolo segno per segno. Partiamo da Ariete e Gemelli. L'Ariete si trova al centro di una piccola o grande rivoluzione che coinvolge tutta la vita e probabilmente le persone attorno. Si chiede qualcosa di più in amore. Se qualcuno chiede una cosa importante o la definizione di un rapporto nato da poco si potrebbe evadere la domanda. Neanche i nati sotto questo segno sanno cosa fare in questo senso. Alla fine dell'anno si impostano le iniziative del 2018 e qualcuno è frenato o deve combattere contro un avversario. I Gemelli vivranno una giornata di Natale tranquilla, ma si prospetta un Capodanno importante. Se qualcuno è rimasto senza amore o ha avuto preoccupazioni personali o fisiche si sta per voltare pagina. Venere non è più opposta ed è molto importante. Qualcuno in amore prenderà la strada giusta se ha preso una cantonata di recente.

GEMELLI PIGRI, STANCHI E ANNOIATI: NÈ CARNE NÈ PESCE

Viriamo verso i segni zodiacali da considerarsi né carne né pesce per l'oroscopo di Paolo Fox ai microfoni di LatteMiele durante la trasmissione Latte e Stelle. Giornate migliori da domani per i nati sotto il segno dei Gemelli. Oggi si è pigri, stanchi e annoiati, non si deve cedere alle provocazioni di chi c'è attorno. Il Leone necessità di fare tesoro delle esperienze che ha vissuto nell'ultimo mese, bisognerà aspettare fine mese per ritirarsi su dopo un periodo piuttosto affannato. La Vergine deve assolutamente evitare lo stress in questo periodo, deve quindi pensare a non strapazzarsi troppo. C'è chi già da sabato è fuori forma, ma con pazienza e attenzione sono tutte situazioni che si possono recuperare. Di certo non sarà un Natale esplosivo anche perché la Luna è opposta, ma ci si potrà godere questa festa se si vivrà una giornata tranquilla e priva di stress. Il regalo che porterà invece Babbo Natale è l'ingresso di Venere nel segno.

LO SCORPIONE SPICCA IL VOLO, BRUSCA FRENATA PER LA BILANCIA, TOP E FLOP

Partiamo con l'analisi dell'oroscopo di Paolo Fox ai microfoni dell'emittente radiofonica LatteMiele con i segni da considerarsi top e flop. Il Toro vive un bel Natale con un'energia favorevole, merito di un Saturno positivo dal 20 dicembre scorso e di una Venere che torna favorevole finalmente oggi. Il 29 prossimo sarà una giornata di spicco da tenere sotto controllo. Lo Scorpione sarà il vero protagonista di questa giornata, grazie anche all'arrivo di notizie positive. Se queste arriveranno a una persona matura magari non riguarderanno direttamente la persona ma qualcuno a cui si tiene molto come per esempio un figlio. Marte e Giove sono nel segno e Venere favorevole aiuta sicuramente molto. Dubbi e difficoltà per la Bilancia che deve capire cosa sta facendo in amore. Si ama la persona giusta? Difficile capirlo. Se si è single invece c'è voglia di sbilanciarsi e aprirsi di più. Attenzione alle scelte che si faranno con un 2018 pronto ad arrivare anche per porre dei limiti.

