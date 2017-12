ROMEO + GIULIETTA/ Su Rai 4 il film con Leonardo Di Caprio (oggi, 25 dicembre 2017)

Romeo + Giulietta, il film in onda su Rai 4 oggi, lunedì 25 dicembre 2017. Nel cast: Leonardo Di Caprio e Claire Danes, alla regia Baz Luhrmann. La trama del film nel dettaglio.

25 dicembre 2017 Cinzia Costa

il film drammatico in seconda serata su Rai 4

NEL CAST LEONARDO DI CAPRIO

Romeo + Giulietta, il film in onda su Rai 4 oggi, lunedì 25 dicembre 2017 alle ore 22.45. Si tratta di uno dei tanti capolavori di due artisti separati da oltre 500 anni di Storia, ovvero, il poeta e drammaturgo William Shakespeare e il regista e produttore Baz Luhrmann. Come il titolo suggerisce, si tratta della rivisitazione in chiave moderna dell'opera forse più famosa del Bardo, che ha ispirato libri, poesie, balletti e molto altro ancora. I due protagonisti sono impersonificati rispettivamente da Leonardo Di Caprio e Claire Danes, ma tra gli altri interpreti bisogna ricordare Brian Dennehy, John Leguizamo, Pete Postlethwaite, Paul Sorvino e Diane Venora. La colonna sonora rende l'ambientazione ancora più moderna, proponendo brani di importanti band simbolo degli Anni Novanta, come i The Cardigans, i Radiohead e i Garbage. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

ROMEO + GIULIETTA, LA TRAMA DEL FILM DRAMMATICO

Non ci si trova più in Italia, ma su una delle due coste americane, a Verona Beach. Qui i Capuleti e i Montecchi si scontrano in una lotta mafiosa, ma un evento sconvolgerà le vite di queste due famiglie. Una sera, infatti, Romeo viene a sapere di una festa alla magione dei Capuleti, dove, in un momento di difficoltà a causa di una pasticca di droga, vede Giulietta. Il padre della giovane lo minaccia di morte, ma non c'è niente da fare: i due si innamorano perdutamente, tanto da volversi sposare. Romeo decide di chiedere aiuto a Padre Lorenzo, il quale acconsente a sposarli. E sarà proprio da lui che cercherà rifugio dopo essere stato bandito dalla città dal Capitano Prince per la morte di Tibaldo. Nel frattempo, Giulietta è promessa in sposa a Paride e per sfuggire a questo legame Padre Lorenzo suggerisce di fingere la sua morte assumendo una pozione, assicurandosi però di fare sapere il piano a Romeo. Ma purtroppo l'innamorato non è a casa quando arriva il messaggero, perciò pensa che la morte dell'amata sia reale. Decide così di avvelenarsi, ma non appena ingerisce il veleno, Giulietta si risveglia. Straziata dal dolore, decide di togliersi la vita con un colpo di pistola.

