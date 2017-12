SETTE SPOSE PER SETTE FRATELLI/ Su Rete 4 il film musical con Jane Powell (oggi, 25 dicembre 2017)

Questa sera, lunedì 25 dicembre, alle 21.30 su Rete 4 va in onda il celebre film "Sette spose per sette fratelli". Il musical è un "must" delle feste di Natale.

25 dicembre 2017 Elisa Porcelluzzi

Sette spose per sette fratelli, su Rete 4

NEL CAST JANE POWELL

Su Rete 4 la sera di Natale ed ossia lunedì 25 dicembre alle ore 21.30 viene mandato in onda il film musical “Sette spose per sette fratelli” (titolo originale: “Seven Brides fort Seven Brothers”). Una pellicola americana del 1954 diretta dal regista Stanley Donan con soggetto tratto dal romanzo “The Sobbin’ Women” di Stephen Vincent mentre la sceneggiatura è stata adattata da Albert Hackett, Frances Goodrich e Dorothy Kingsley. Le musiche sono state composte da Gene de Paul, il montaggio è stato realizzato da Ralph E. Winters e nel cast figurano Jane Powell, Howard Keel, Russ Tamblyn, Jeff Richards, Tommy Rall e Marc Platt.

SETTE SPOSE PER SETTE FRATELLI, LA TRAMA DEL FILM

Intorno all’anno 1850 nei pressi di una piccola cittadina dello stato dell’Oregon vivono sette fratelli di cui il più grande e responsabile si chiama Adamo. I sette fratelli abitano in una splendida baita su in montagna, ad alcuni chilometri dalla cittadina che invece si trova nella vallata. Adamo e i fratelli portano avanti un’esistenza piuttosto semplice fatta di tanto lavoro come spaccalegna e di qualche zuffa. Adamo con il passare del tempo si rende che una presenza femminile sia assolutamente indispensabile non solo per preparare delle pietanze degne di tale nome ma anche per tenere pulita la baita e far rispettare le buone maniere ai fratelli. Deciso a trovarsi una moglie, l’uomo si reca nella cittadina con l’obiettivo di capire se ci sia o meno una donna che possa rispettare le sue esigenze. Adamo rimane decisamente colpito da Milly, una cameriera del saloon. Tra i due avviene il classico colpo di fulmine e dopo un corteggiamento decisamente molto veloce i due si ritrovano marito e moglie. Milly è affascinato da Adamo ma ancora non sa nulla delle presenza nella baita di altri sei fratelli. Infatti una volta arrivati lì, Milly si arrabbia tantissimo convinta che Adamo l’abbia sposata soltanto per occuparsi della casa e dei propri fratelli. La realtà è però diversa e Adamo le dimostra di essere effettivamente innamorato di lei. Milly perdonato il marito per avergli omesso la realtà dei fatti, inizia a insegnare ai propri cognati le buone maniere. Non passa molto tempo che anche gli altri fratelli decidono di seguire l’esempio di Adamo. Accade così che, dopo aver adocchiato sei fanciulle della cittadina, le rapiscono portandole alla baita. I familiari preoccupati non possono fare nulla in quanto neve rende impossibile il superamento di un valico. Le sei nuove coppie hanno così tempo per conoscersi meglio.

