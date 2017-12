TEMPO INSTABILE CON PROBABILI SCHIARITE/ Su Rai 3 il film con Luca Zingaretti (oggi, 25 dicembre 2017)

Tempo instabile con probabili schiarite, il film in onda su Rai 3 oggi, lunedì 25 dicembre 2017. Nel cast: Luca Zingaretti e John Turturro, alla regia Marco Pontecorvo. Il dettaglio.

25 dicembre 2017 Cinzia Costa

il film commedia in seconda serata su Rai 3

NEL CAST LUCA ZINGARETTI

Tempo instabile con probabili schiarite, il film in onda su Rai 3 oggi, lunedì 25 dicembre 2017 alle ore 23.15. Una pellicola di genere commedia che è stata diretta da Marco Pontecorvo ed è stata presentata nel 2015 per inaugurare il Bari International Film Festival, dove lo stesso regista aveva vinto nel 2008 con l'unico film realizzato in precedenza, ovvero Pa-ra-da. La commedia vede tra gli interpreti molti volti noti del cinema italiano come Luca Zingaretti, John Turturro, Carolina Crescentini, Lorenza Indovina e Lillo. Pochi sanno che questo film è stato dedicato dal regista all'amico e autore Francesco Rosi, conosciuto per Il caso Mattei e Salvatore Giuliano. Il film è stato distribuito anche in lingua inglese e spagnola, venendo apprezzato anche all'estero. Alla sceneggiatura ha lavorato, oltre allo stesso Pontecorvo, anche Roberto Tiraboschi, conosciuto per essere autore di famosi libri ed opere teatrali, oltre ad essere sceneggiatore. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

TEMPO INSTABILE CON PROBABILI SCHIARITE, LA TRAMA DEL FILM COMMEDIA

La trama del film si svolge al confine tra Emilia-Romagna e Marche, in un paesino chiamato Sant'Ugo, che diventa simbolo della periferia dell'Italia centrale che deve affrontare la crisi economica come meglio riesce. Un piccolo mobilificio si trova infatti sull'orlo della bancarotta e i due amici che gestiscono l'azienda, ovvero Ermanno (Lillo) e Giacomo (Luca Zingaretti) scoprono che proprio nel cortile posteriore al loro stabilimento ci sono segni di un probabile giacimento petrolifero. I problemi parrebbero così risolti, sia per loro che per il paesino, ma è da questa scoperta che in realtà inizieranno le avventure. Decidono infatti di chiedere aiuto al barone del petrolio Lombelli, interpretato da John Turturro, ma capitalizzare non è una mossa semplice, nè tantomeno gradita a tutti gli abitanti di Sant'Ugo. Durante le trivellazioni, infatti, iniziano i subbugli così come le diverse opinioni riguardo alla gestione della faccenda dividono le amicizie, i matrimoni e il paesino. Cercando di dipanarsi all'interno di questa fantastica scoperta, Ermanno e Giacomo impareranno che nella vita niente deve essere dato per scontato, specialmente gli affetti che ci circondano.

