UN AMORE SOTTO L'ALBERO/ Su Rete 4 il film con Susan Sarandon (oggi, 25 dicembre 2017)

Un amore sotto l'albero, il film in onda su Rete 4 oggi, lunedì 25 dicembre 2017. Nel cast: Susan Sarandon, Penelope Cruz e Paul Walker, alla regia Chazz Palmintieri. Il dettaglio.

25 dicembre 2017 Cinzia Costa

il film commedia in seconda serata su Rete 4

NEL CAST SUSAN SARANDON

Un amore sotto l'albero, il film in onda su Rete 4 oggi, lunedì 25 dicembre 2017 alle ore 23.40. Una pellicola di genere commedia sentimentale con il titolo in lingua originale Noel ed è stata prodotta nel 2004 negli Stati Uniti sotto l'accurata regia di Chazz Palmintieri che si basa sul soggetto e la sceneggiatura che sono stati curati da David Hubbard. Le musiche sono state composte da Alan Menken con il montaggio curato da Susan E. Morse mentre nel cast sono presenti Susan Sarandon, Penelope Cruz, Paul Walker, Alan Arkin, Marcus Thomas e Robin Williams. Ma vediamo adesso nel dettaglio la trama del film.

UN AMORE SOTTO L'ALBERO, LA TRAMA DEL FILM COMMEDIA

Nella splendida città americana di New York la notte della vigilia di Natale si intrecciano le storie di cinque persone che fino al quel momento non si erano mai visti prima. Persone che stanno attraversando un periodo particolare della loro esistenza e proprio in questa candida notte natalizia avvengono delle cose che potrebbero influenzare per sempre le loro esistenze. Rose è una donna in carriera che si occupa di una casa editrice. Rose dopo aver posto fine in maniera fallimentare al proprio matrimonio con tanto di divorzio consumatosi nelle aule di tribunale, deve occuparsi della propria mamma affetta dalla degenerativa malattia di Alzheimer. Una situazione non semplice nella quale però viene fuori il grande affetto e amore che una donna può e deve avere per una madre. Nina e Mike sono invece una coppia di giovani innamorati che sta attraversando una difficile crisi dovuta soprattutto all’esasperante gelosia da parte di lui. Gelosia che sta letteralmente soffocando la povera Nina la quale sta avendo un’esistenza molto vincolata. Un contrasto che sta diventando via via più forte dell’amore per una rottura che appare ormai all’orizzonte. Artie è invece un cameriere un po’ in la con gli anni che negli ultimi anni porta avanti un’esistenza priva di emozioni e di gioie dopo la morte della moglie. In questa lunga notte di Natale, Artie dopo aver incontrato Mike inizia a convincersi che egli possa essere la reincarnazione della moglie. Infine c’è Jules, un ragazzo infelice che per cercare di rivivere alcuni momenti felici si ferisce volontariamente allo scopo di essere portato al pronto soccorso, l’unico posto che pare gli abbia lasciato dei ricordi che possono essere etichettati come felici.

© Riproduzione Riservata.