UN NATALE REGALE/ Su Rai 2 il film con Jane Seymour (oggi, 25 dicembre 2017)

Oggi, lunedì 25 dicembre, alle 18.35 su Rai2 va in onda il film Un Natale regale, diretto da Alex Zamm. Nel cast Jane Seymour, famosa per la serie La signora del West.

25 dicembre 2017 Redazione

Il film in onda su Rai 2

ALLA REGIA ALEX ZAMM

Il film Un Natale regale è la scelta di Rai 2 per l'access prime-time di lunedì, 25 dicembre 2017. La pellicola andrà in onda a partire dalle 18.35 ed è diretta da Alex Zamm. Del genere romantico, il lavoro di Hamm si distacca del tutto dai suoi progetti cinematografici precedenti, come Beverly Hills Chihuahua 2, Ispettore Gadget 2 e il più celebre Il dottor Dolittle 5. Il cast di Un Natale regale conferma comunque la volontà del regista di voler portare sul piccolo schermo attori di un certo calibro, come dimostra la presenza dell'attrice Lacey Chabert nel ruolo di protagonista. Conosciuta per la serie tv cult Cinque in famiglia, l'artista è affiancata da Stephan Hagan e Jane Seymour, un volto noto ai telespettatori per il suo ruolo ne La signora del West, la serie Tv di successo degli anni '90 e vincitrice di diversi Golden Globe e Emmy Awards.

UN NATALE REGALE, LA TRAMA DEL FILM

La sarta Emily Taylor decide di aiutare la famiglia con tutte le sue forze. Impegnata sentimentalmente con il fidanzato Leo, scoprirà durante le festività natalizie che quest'ultimo le ha mentito riguardo alla sua identità Leo rivelerà infatti di essere il Principe di Cordinia e ora che il suo segreto è stato svelato, ha intenzione di presentarla al resto della famiglia. Date le umili origini di Emily, il suo arrivo a Cordinia non troverà un'accoglienza positiva da parte della famiglia reale. La madre di Leo, Isadora, disapprova la ragazza per via della sua estrazione sociale e raccomanda al figlio di unirsi invece per le future nozze all'ex fidanzata Natasha, una Duchessa che potrà mantenere alto il buon nome di famiglia. Il giovane Principe tuttavia è seriamente innamorato di Emily e decide di non accettare il ricatto della madre, tanto che Isadora deciderà di spostare le sue mire verso la giovane sarta. La donna farà di tutto per renderle la vita impossibile all'interno della dimora reale, mentre Emily inizierà a trascorrere il suo tempo in compagnia della servitù del fidanzato. La situazione cambierà del tutto quanto la giovane protagonista conoscerà una piccola orfana, che le darà modo di fare amicizia con la Baronessa Galina. Quest'ultima sarà una valida alleata per Emily all'interno del palazzo e soprattutto in grado di intercedere per suo conto presso la Regina madre.

