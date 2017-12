UNA FAMIGLIA PERFETTA/ Su Canale 5 il film con Sergio Castellitto (oggi, 25 dicembre 2017)

Una famiglia perfetta, il film in onda su Canale 5 oggi, lunedì 25 dicembre 2017. Nel cast: Francesca Neri, Claudia Gerini e Sergio Castellitto, alla regia Paolo Genovese. Il dettaglio.

25 dicembre 2017 Cinzia Costa

il film commedia in seconda serata su Canale 5

NEL CAST ANCHE SERGIO CASTELLITTO

Una famiglia perfetta, il film in onda su Canale 5 oggi, lunedì 25 dicembre 2017 alle ore 23.10. Una pellicola di genere commedia che è stata diretta da Paolo Genovese nel 2012. La sceneggiatura è a cura dello stesso regista ed in collaborazione con Marco Alessi e Fernando Leon de Aranoa. Quest'ultimo tra l'altro è il regista del film Familia del '96, di cui il lavoro di Genovese vuole essere un remake. Distribuito dalla Medusa Film in collaborazione con Mediaset Premium, Sky Cinema, Libero Mail e Ifitalia, il cast prevede la presenza di diversi attori di primo piano del panorama cinematografico italiano. Da Francesca Neri a Claudia Gerini, da Sergio Castellitto a Marco Giallini, da Carolina Crescentini a Eugenia Costantini e infine Ilaria Occhini. Si segnala inoltre la presenza dell'attore Paolo Calabresi, conosciuto per il suo lavoro in fiction come RIS - Delitti Imperfetti, La Squadra e Distretto di Polizia. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

UNA FAMIGLIA PERFETTA, LA TRAMA DEL FILM COMMEDIA

Il film si concentra sulla scelta di un ricco cinquantenne di Todi, che incarica una compagnia di artisti di interpretare i diversi ruoli della famiglia che avrebbe voluto. Leone si ritrova quindi ad avere moglie e madre, oltre che tre figli e un fratello. Durante le feste natalizie, accadrà tuttavia un imprevisto, l'entrata in scena di un personaggio non calcolato nella messinscena realizzata da Leone e destinato a cambiare il corso degli eventi. ogni attore deve seguire infatti un copione scritto dal ricco e solitario protagonista, che ha pensato a tutti i dettagli della loro vita e personalità. Il tutto per trascorrere 24 ore gomito e gomito e vivere una cena di Natale come una famiglia perfetta. L'intervento continuo di Leone nel cambiare copione e creare dei trabocchetti per i suoi finti familiari, finiranno per mettere in contrasto gli attori gli uni con gli altri. Senza considerare che il padrone di casa minaccia spesso di non pagare se tutto non andrà secondo il suo copione. Con il trascorrere delle ore e dovendosi calare nella parte, saranno diversi gli artisti che si ritroveranno fin troppo immedesimati nel ruolo assegnato. Carmen infatti inizierà a nutrire un forte sentimento per quel finto marito ed i figli, mentre la giovane Luna sarà difficile capire se il suo futuro prevede ancora il mondo della recitazione oppure no. Tutti verranno messi alla prova da Alicia, una giovane turista che si ritroverà in panne con l'auto proprio nelle vicinanze della villa. Per Leone sarà inevitabile invitare la sconosciuta ad unirsi alla sua famiglia per la sera di Natale.

