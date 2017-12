Uomini e donne/ Claudio Sona, Mario Serpa e il problema del solletico, video

Mario Serpa e Claudio Sona sono volati a Berlino per il loro primo Natale insieme dopo tutto quello che è successo dentro e fuori Uomini e donne, i fan hanno avuto il loro regalo?

25 dicembre 2017 Hedda Hopper



La notizia di questo Natale è sicuramente i fatto che non solo Mario Serpa e Claudio Sona siano tornati insieme ma che già si sono mostrati ufficialmente in coppia proprio in questa vigilia. Dopo tanti scatti rubati alla presentazione del libro dell'ex tronista gay di Uomini e donne, il primo della storia del programma, i due hanno prima annunciato il loro viaggio insieme a Berlino e poi ieri sera si sono mostrati in camera dopo la cena in hotel. Il problema non è stato tanto annunciare il loro ritorno in coppia, non ce n'è stato bisogno, ma il problema solletico. A quanto pare Claudio Sona soffre il solletico ma Mario Serpa non è solidale con il suo ritrovato fidanzato, anzi, approfitta di ogni occasione per stuzzicarlo, anche quella della diretta in cui appare con le mani sotto la camicia del tronista pronto a massaggiargli il pancino.

I CLARIO INSIEME E IN DIRETTA DA BERLINO

Mentre i due continuavano a battibeccarsi per via della questione sollecito, i fan commentavano felici per il loro ritorno insieme in cui solo le fedelissime hanno scommesso. Dopo quello che è successo usciti da Uomini e donne ma, soprattutto, con le dichiarazioni di Juan Fran Sierra che aveva svelato che Claudio Sona era fidanzato con lui durante il suo trono, in molti avevano perso le speranze di vederli di nuovo insieme. Per fortuna, dopo mesi e mesi di speranze, le fan dei Clario finalmente hanno trovato sotto l'albero il regalo più bello, una lunga diretta in cui i due sorridono, sono complici e, finalmente, innamorati. Questa volta le cose andranno meglio lontano dai riflettori e dal trambusto che si era creato intorno alla coppia? Lo speriamo. Intanto, cliccate qui per vedere la diretta di ieri sera.

