Uomini e donne/ Il trono over riaprirà il 2018 all'insegna di Giorgio e Gemma?

Le registrazioni di Uomini e donne, molto avanti rispetto alla messa in onda, lasciano pensare che proprio il trono over ripartirà all'insegna di Giorgio Manetti e Gemma Galgani

25 dicembre 2017 Hedda Hopper

Gemma Galgani e Giorgio Manetti

Siamo tutti orfani di Uomini e donne ma solo a partire da mercoledì ci renderemo conto che il programma di Maria De Filippi è finito in panchina e lì rimarrà fino al prossimo 8 gennaio. Tronisti in bilico, Paolo Crivellin ancora senza una scelta e loro, Gemma Galgani e Giorgio Manetti pronti a tornare sulla cresta dell'onda anche nel 2018. Il 2017 si è chiuso proprio con la storia coppia ancora protagonista e lo stesso sarà nel nuovo anno visto che le registrazioni sono molto più avanti della messa in onda su Canale 5. Tutto è nato con il ritorno alla mente di Gemma del suo interesse per Giorgio e, in particolare, del momento in cui ha scritto la famosa lettera per lui per chiedere scusa e tornare sui suoi passi. Purtroppo non è valso a niente ma Gemma sembra sicura di poter riconquistare il gabbiano toscano anche se le polemiche in questi giorni li hanno nuovamente travolti.

NUOVI CAVALIERI PER GEMMA GALGANI NEL 2018

Davanti al suo di picche di Giorgio, Gemma prima si è detta convinta che qualcosa lo stia trattenendo e poi ha rilanciato prima accusandolo di avere una storia clandestina da un anno con Tina Cipollari e poi dicendo lo stesso su Anna Tedesco. Proprio l'amicizia tra Giorgio e Anna è stata al centro delle ultime puntate del trono over ma sicuramente sarà lo stesso argomento a riaprire il 2018. Chi conosce Gemma Galgani sa bene che la dama non molla mai e presto potrebbe tornare nuovamente all'attacco del suo gabbiano ma trovandosi un altro muro davanti visto che Giorgio non sembra intenzionato a cedere e adesse il nuovo Marco Firpo. La dama a quel punto placherà i suoi bollenti spiriti? Le prime anticipazioni sul 2018 parlano proprio dell'arrivo di nuovi cavalieri pronti a conoscerla, come finirà?

