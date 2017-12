Voyager, ai confini della conoscenza / Anticipazioni 25 dicembre: Natale con lo Speciale Santa Claus

Voyager, ai confini della conoscenza: le anticipazioni del 25 dicembre 2017 con lo speciale dedicato a Santa Claus, esiste davvero Babbo Natale? Scopritelo con Roberto Giacobbo.

25 dicembre 2017 Valentina Gambino

Voyager, anticipazioni

In occasione del Natale, proprio oggi, 25 dicembre, sulla seconda rete di Casa Rai torna nel prime time il programma condotto da Roberto Giacobbo: Voyager – ai confini della conoscenza. La scorsa settimana la trasmissione è gloriosamente ripartita con la sua nuova stagione televisiva e, vista la giornata molto speciale, si dedicherà l’intera puntata al dono e la magia che il Natale porta dentro tutti i nostri cuori. Curiosi di scoprire le anticipazioni del nuovo appuntamento? Bene, vi trovate nel posto giusto! Tra segreti e misteri, i confini del programma di Giacobbo si spingeranno verso luoghi inediti tutti da scoprire. La bellezza delle location sconosciute al grande pubblico, verranno messe in evidenza per una parentesi televisiva che regalerà notevoli soddisfazioni in questo meraviglioso giorno di festa. Dopo la prima puntata dello scorso 18 dicembre, questa sera Voyager, dalle 21.20 donerà al suo pubblico un tema dal titolo: “Speciale Santa Claus”. L’indagine sulla figura di Babbo Natale, sarà un appuntamento proprio da non perdere.

Voyager, in onda a Natale con lo Speciale Santa Claus

Il viaggio di Roberto Giacobbo, in onda nel prime time della seconda rete di Casa Rai, si aprirà con una emozionante indagine alla ricerca di Babbo Natale. Lo speciale di stasera, lunedì 25 dicembre, si aprirà raccontando la figura di Santa in giro per il mondo. Lo straordinario viaggio di Voyager ai confini della conoscenza, partirà dalla Turchia, perché ultimamente diversi archeologi locali hanno sostenuto di aver trovato proprio il luogo di sepoltura di San Nicola, in origine Santa Claus che si festeggia abitualmente il 6 di dicembre. La prova della reale esistenza di Babbo Natale, pare si trovi in una piccolissima chiesa ubicata nella provincia di Adalia a pochi passi dal Mediterraneo. San Nicola è venuto alla luce in Turchia nel Settecento e per la sua nascita la tradizione imponeva di portare regali ai piccoli. Da questo, dovrebbe essere nata la figura di Santa Claus, il nonno universale di tutti i bambini. Giacobbo poi, continua in Lapponia, meta d’obbligo per il Natale, dove esiste la casa di Santa. In questa puntata speciale in ultimo, si parlerà anche di fate, gnomi ed elfi: si tratta solo di esseri irreali o c’è qualche cosa di vero dietro i racconti popolari?

