È MORTA HEATHER MENZIES-URICH / Addio all'attrice di Tutti insieme appassionatamente, aveva 68 anni

E' morta Heather Menzies-Urich, addio all'attrice che interpretava il ruolo di Louisa Von Trapp nel famoso film ''Tutti insieme appassionatamente''. Aveva sessantotto anni.

26 dicembre 2017 Matteo Fantozzi

E' morta Heather Menzies-Urich

E' morta l'attrice Heather Menzies-Urich che aveva sessantasette anni. Era nota per il ruolo di Louisa Von Trapp nel famoso film ''Tutti insieme appassionatamente''. Di lei ha parlato il direttore della Rodgers & Hammerstein Organization che ha voluto salutare così l'attrice: "Non c'è davvero nessun modo per descrivere i membri del film Tutti insieme appassionatamente. Come membro dei ragazzi Heather era una persona allegra e sempre positiva. Non vedeva l'ora di partecipare a un prossimo raduno. Siamo stati molto fortunati ad averla conosciuta e lei vivrà per sempre felice in quel bellissimo film. Ci mancherai". Non sono mancati i messaggi di cordoglio da parte del mondo del cinema e dello spettacolo più in generale soprattutto tra quegli artisti che con Heather Menzies-Urich avevano vissuto esperienze professionali o anche di vita personale.

LA VITA E LA CARRIERA

Heather Menzies-Urich è nata il 3 dicembre 1948 a Toronto e si è spenta appena due giorni fa. Era nota soprattutto per aver recitato insieme a Christopher Plummer e Julie Andrews nel ruolo di Louisa von Trapp nel film Tutti insieme appassionatamente. Aveva recitato anche per altri registi importanti come George Roy Hill in Hawaii e in Pirana di un giovanissimo Joe Dante. Nella vita privata è stata sposata prima con John Cluett dal 1969 al 1973 e poi sei anni dopo con Robert Urich fino alla morte di questo dal quale ha preso anche il suo secondo cognome. Ha dedicato a questo la Robert Urich Foundation lavorando nel sociale per la lotta contro una malattia terribile come il cancro. In vita sua Heather Menzies-Urich ha avuto tre figli e anche due nipoti. Era una donna sorridente, professionista seria e sempre pronta a dare il suo contributo quando c'era da fare solidarietà.

