ADELE E L'ENIGMA DEL FARAONE/ Su Iris il film di Luc Besson con Louise Bourgoin (oggi 26 dicembre 2017)

Adele e l'enigma del faraone: su Iris il film di Luc Besson con Louise Bourgoin, oggi 26 dicembre 2017. La pellicola è basata sul graphic novel Le straordinarie avventure di Adèle Blanc-Sec

26 dicembre 2017 Silvana Palazzo

Adele e l'enigma del faraone

Adele e l'enigma del faraone è film d'avventura fantastico che Iris trasmetterà in prima serata, martedì 26 dicembre 2017, alle 21.00. Con la regia di Luc Besson, la storia narrata nel film è basata sulla trama delle graphic novel note come Le straordinarie avventure di Adèle Blanc-Sec. Il regista ha raccontato di aver scoperto il fumetto quando aveva 16-17 anni, grazie ad un regalo di suo padre. Una volta acquistati i diritti, ha cominciato a scrivere la sceneggiatura, ispirandosi proprio ai primi volumi della serie. Sono in progetto altre due pellicole che, assieme ad Adele e l'enigma del faraone, dovrebbero formare una trilogia che andrà a narrare l'intera trama del fumetto. Il cast di attori protagonisti comprende Louise Bourgoin, Mathieu Amalric, Gilles Lellouche e Jean-Paul Rouve. Alcuni mesi prima della sua uscita ufficiale nelle sale cinematografiche francesi, la pellicola è stata proiettata in anteprima mondiale in occasione del Festival del cinema di Bruxell, tenutosi nell'aprile del 2014. La settimana successiva il film è stato distribuito nei cinema francesi, svizzeri e belga.

ADELE E L'ENIGMA DEL FARAONE, LA TRAMA DEL FILM

Adèle Blanc-Sec è una giovane ed appassionata giornalista d'assalto francese. La donna sta attraversando un periodo molto complesso a causa di un terribile incidente che ha visto coinvolta sua sorella Agathe, che si trova in stato di coma da diversi mesi. Scoperta la possibilità di salvare sua sorella grazie all'aiuto dello scienziato Marie-Joseph Esperandieu , Adele decide di recarsi in Egitto dove dovrà trafugare la mummia di un famoso medico dell'antichità. Solo lui sembra essere in grado di salvare Agathe. Il medico verrà riportato in vita grazie ad una straordinaria scoperta fatta da Esperandieu. Quest'ultimo, per assicurarsi che il piano di Adele vada a buon fine, prova la sua scoperta su un fossile di pterodattilo conservato in un museo parigini. Poco dopo il volatile preistorico prende vita, seminando il panico in tutta la città. Nel frattempo Adele riesce a recuperare la mummia del dottore, mentre Esperandieu viene arrestato e condannato a morte. La donna riesce a liberare il suo amico che aiuterà Adele a riportare in vita il dottore. Quest'ultimo però è un semplice architetto e non un medico. Tuttavia l'incantesimo eseguito da Esperandieu è stato così potente da riportare in vita tutta la corte del faraone Ramses II. Agathe sarà salvata proprio grazie al consulto dell'enorme schiera di medici del faraone. Nel finale tutte le mummie faranno ritorno in Egitto, mentre Adele salirà a bordo del Titanic per concedersi un pò di meritato riposo.

© Riproduzione Riservata.