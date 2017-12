ANTONIETTA CASSISA / Chi è al moglie di Gualtiero Marchiesi: per la sua morte niente fiori, ma donazioni a...

Antonietta Cassisa, chi è la moglie di Gualtiero Marchesi scomparsa l'estate scorsa. La donna aveva seguito il noto chef lungo la sua splendida carriera nella gastronomia.

Antonietta Cassisa, moglie di Gualtiero Marchesi

La famiglia di Antonietta Cassisa, quindi anche il marito Gualtiero Marchesi, chiesero il giorno della sua scomparsa di promuovere quella che era la grande passione della donna e cioè la musica. Infatti in un annuncio che si può leggere nei necrologi del Corriere della Sera possiamo leggere: "La famiglia chiede, in nome della sua passione per la musica, di non inviare fiori ma di esprimere ventualmente il proprio ricordo nei suoi confronti con donazione a favore dei progetti di divulgazione della musica ai bambini della Fondazione Gualtiero Marchesi". Un amore quello per la musica che era alla base della storia con suo marito Gualtiero Marchesi. Antonietta Cassisa era infatti una grande pianista, che aveva conosciuto l'uomo della sua vita proprio mentre questo suonava il pianoforte ad un evento. Una vita dedicata alla musica che come racconta il necrologio: "Ha saputo diffondere attorno a sè" e che giustamente la famiglia ha voluto ricordare anche dopo la sua triste dipartita. (agg. di Matteo Fantozzi)

FUNERALI UMILI E PRIVATI

I funerali di Antonietta Cassisa, moglie dello chef Gualtiero Marchesi scomparso oggi, ha perso la vita quest'estate. I funerali si sono tenuti in forma veramente privata nella piccola chiesa al fianco del cimitero di San Zenone dove la famiglia di appartenenza del noto cuoco possiede da tempo una cappelletta. Lì è stata sepolta la donna in una località molto amata a Gualtiero Marchesi, visto che proprio a San Zenone erano nati i suoi genitori, che poi si erano trasferiti a Milano per dare alla luce lo chef. Un addio molto umile come è sempre stato il noto cuoco, che nonostante il grandissimo successo e un aspetto professionale è sempre rimasto una persona semplice e pronto a far capire anche l'utilità di questi pregi all'interno della cucina. Un addio che arriva oggi quindi a pochissimo tempo dalla scomparsa di sua moglie dalla quale anche nella vita non riusciva proprio a rimanere separato.

CHI ERA LA MOGLIE DI GUALTIERO MARCHESI

Con la scomparsa di Gualtiero Marchesi viene da pensare anche a sua moglie Antonietta Cassisa che invece era morta l'estate scorsa. I due si erano conosciuti proprio mentre lo chef si esibiva in uno dei suoi hobby e cioè il pianoforte. La donna era una pianista di alto livello che ha sempre dimostrato di volere bene a Gualtiero Marchesi seguendo lungo le difficoltà e le gioie della sua carriera nel mondo della gastronomia. I due condividevano un amore viscerale per l'arte e per qualsiasi sua espressione, con una predilezione ovviamente nei confronti della musica. Avevano trasmesso inoltre questa passione anche alle loro figlie e ai nipoti che tutti hanno preso la strada del professionismo nella musica. Sicuramente erano una coppia forte, legata da un rapporto importante e che apparteneva ad un'affascinante passato. Sembra proprio che i due non potessero stare l'uno lontano dall'altro tanto che alla morte di Antonietta Cassisa nel giugno scorso è seguita quella dello chef Gualtiero Marchesi ora.

