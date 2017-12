Antonino Cannavacciuolo/ Boom del Bistrot dopo il blitz dei Nas: lo chef prepara il ritorno con “O Mare Mio”

Antonino Cannavacciuolo, boom del Bistrot dopo il blitz dei Nas. Lo chef prepara il ritorno con “O Mare Mio”. Ultime notizie sul giudice di Masterchef, in attesa di sviluppi sul suo ricorso

26 dicembre 2017 Silvana Palazzo

Antonino Cannavacciuolo

Tutto esaurito al Bistrot di Antonino Cannavacciuolo: il blitz dei Nas non ferma il ristorante del giudice di Masterchef. Anzi, le telefonate di stima e affetto sembrano aver sollevato lo chef, che ha registrato il tutto esaurito fino ad aprile nel locale di Torino. Niente prenotazioni, non c'è posto per gustare le sue prelibatezze. L'onda mediatica non ha travolto Cannavacciuolo, che si era sfogato con amarezza dopo la visita dei carabinieri. Ora naturalmente nel menu del Bistrot c'è l'asterisco accanto ai piatti e l'affetto dei fan sembra averlo addolcito. Il Natale, dunque, non è stato proprio amaro per lo chef, anche se ha incassato una multa di 1.500 euro e due denunce dopo i controlli di Asl e militari del Nas. Ad essere denunciati sono stati Giuseppe Savoia, il direttore del locale aperto da pochi mesi, e la moglie del noto giudice di Masterchef, Cinzia Primatesta, responsabile della società a cui è legata la catena di ristoranti.

ANTONINO CANNAVACCIUOLO RITORNA CON “O MARE MIO”

Boom di prenotazioni al Bistrot ad una settimana circa dal blitz. L'ispezione, culminata con la doppia sanzione, non ha danneggiato il cuoco napoletano. Ora si attende di conoscere gli sviluppi del ricorso contro la denuncia dei Nas. In ogni caso Antonino Cannavacciuolo ha deciso di inserire l'asterisco in tutti i piatti dei menù destinati ai clienti per indicare che gli alimenti sono congelati. Intanto lo chef si prepara a trovare in televisione con “O Mare Mio 2018”, la seconda stagione del programma che su Nove Tv scopre e valorizza la cucina e i prodotti locali tipici del mare e della cucina marinara. Quindi rivedremo lo chef andare a pescare con i pescatori locali che si sfideranno nella preparazione del piatto tipico che verrà poi giudicato dallo chef. Ma Cannavacciuolo preparerà poi la sua ricetta, una rivisitazione del piatto tradizionale locale. Per una puntata torna a “casa”: farà tappa infatti a Vico Equense.

© Riproduzione Riservata.