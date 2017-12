Babbo bastardo/ Su Rai 4 il film con Lauren Graham e John Ritter (Oggi, 26 dicembre)

Babbo Bastardo è il film in onda su Rai 4 oggi, martedì 26 dicembre 2017. Nel cast Billy Bob Thornton, Tony Cox, Brett Kelly e Lauren Graham. Nel dettaglio la trama del film.

26 dicembre 2017 Redazione

Babbo Bastardo

NEL CAST BILLY BOB THORNTON E LAUREN GRAHAM

Martedì 26 dicembre 2017 torna in tv un grande classico della programmazione natalizia, Babbo Bastardo. Il film commedia del 2003, che andrà in onda dalle 21.00 su Rai 4, è stato diretto da Terry Zwigoff, regista americano che ha curato anche la regia di Ghost World e Art School Confidential. Nel suo cast figurano Billy Bob Thornton, Tony Cox, Brett Kelly, Lauren Graham, Lauren Tom, Bernie Mac e John Ritter. Quest'ultimo morì a pochi mesi di distanza dalla fine delle riprese. Proprio per questo motivo Babbo Bastardo è stato dedicato alla sua memoria. John Ritter, che nel film ha vestito i panni di Bob Chipeska, è stato un nato attore statunitense vincitore di un Emmy Award ed un Golden Globe. La sua carriera artistica inizia nel 1977, quando entra a far parte del cast di Tre cuore in affitto, famosa serie tv che riscosse grande successo anche in Italia. L'ulitmo film a cui ha preso parte è stato proprio Babbo Bastardo.

BABBO BASTARDO, LA TRAMA DEL FILM

La storia inizia con Willie e Marckus intenti a svaligiare l'ennesimo centro commerciale durante le feste natalizie. Nonostante la coppia abbia deciso di dire addio alla vita criminale, anche il 25 dicembre del 2003 Marcus contatta il suo socio per mettere a segno l'ultimo furto della loro carriera. La dinamica del loro piano prevede che Willie venga assunto in un centro commerciale per vestire i panni di Babbo Natale, mentre Marcus (vestito da elfo) si occuperà di tutto il resto. Tra i bambini che incontreranno Willie in versione Santa Claus c'è anche il piccolo Thurman Merman, un ragazzino affetto da un lieve ritardo mentale che crede fermamente di avere a che fare con il vero Babbo Natale. E così nei giorni successivi al loro primo incontro, Thurman inizia a seguire Willie arrivando ad ospitarlo a casa sua fino al giorno della vigilia di Natale. In un turbinio convulso di scene comiche ed aneddoti buffi, il burbero e scostante Willie finisce per affezionarsi davvero a Thurman. A pochi giorni dalla vigilia l'uomo poi si innamora di Sue, un'affascinante giovane donna per la quale sembra intenzionato a voler cambiare per sempre. Nel frattempo il direttore del centro commerciale che Willie e Markus hanno intenzione di derubare li smaschera, scoprendo le loro vere identità. L'unica soluzione per evitare l'arresto è accordarsi con il capo della sicurezza che accetta di coprirli in cambio di metà del bottino derivante dalla rapina.

