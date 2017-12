Benvenuto Presidente!/ Su Rai Movie il film con Claudio Bisio e Kasia Smutniak (Oggi, 26 dicembre)

Benvenuto Presidente è il film in onda su Rai Movie oggi, martedì 26 dicembre. Nel cast Claudio Bisio, Kasia Smutniak, Giuseppe Fiorello, Remo Girone. Nel dettaglio la trama del film.

26 dicembre 2017 Bruno Zampetti

Benvenuto Presidente

NEL CAST CLAUDIO BISIO E KASIA SMUTNIAK

Benvenuto presidente è il film commedia che andrà in onda martedì 26 dicembre 2017, alle 21.10, su Rai Movie. La pellicola è stata diretta nel 2013 da Riccardo Milani ed interpretata da Claudio Bisio, Kasia Smutniak, Giuseppe Fiorello, Remo Girone, Massimo Popolizio e Cesare Bocci. Il film racconta della strampalata ed insolita storia di un ignaro cittadino italiano che improvvisamente, per uno strano caso del destino, si ritrova a vestire i panni del Presidente della Repubblica. Ad interpretare il protagonista della storia è Claudio Bisio, noto attore, presentatore e cantante. Nel corso della sua carriera ha preso parte a numerosi film (soprattutto comici) di grande successo, come Benvenuti al sud, Confusi e felici, Maschi contro femmine, Ma che bella sorpresa, Asini e (nel 2017) Gli sdraiati.

BENVENUTO PRESIDENTE, LA TRAMA

Il protagonista della storia è Giuseppe Garibaldi, un semplice bibliotecario con la passione per la pesca, che vive in un piccolo paesino montanaro. Nel Parlamento italiano sono in corso le votazione per l'elezione del Presidente della Repubblica. Tuttavia le varie fazioni politiche non riescono a trovare un comune accordo ed in senso di protesta votano quasi all'unanimità il nome di Giuseppe Garibaldi (riferendosi all'indomito generale che guido l'armata dei Mille). Destino vuole che Giuseppe Garibaldi (il bibliotecario) sia l'unico italiano a portare tale nome. Con sua grande sorpresa è dunque costretto ad assumere la carica da Presidente. Grazie al suo carattere risoluto e pragmatico riesce a governare egregiamente il Paese nonostante la sua totale inesperienza in ambito politico. L'Italia intera adora Giuseppe Garibaldi, così diverso dallo stereotipo dell'uomo politico medio, dimostrando bontà e grande senso dell'onestà. Nel frattempo alcuni leader politici hanno assoldato Fausto, un criminale professionista, con lo scopo di scavare nel passato di Giuseppe e rendere pubblici i suoi segreti. Ma il piano va a vuoto, con la popolarità del Presidente che sale alle stelle. Le indagini su Fausto portano alla luce diversi fascicoli compromettenti che riguardano anche Janise, la segretaria del Quirinale di cui Giuseppe si è nel frattempo innamorato. Alla fine decide di rendere pubblici i fascicoli, distruggendo quelli riguardati Janise. Proprio per questo motivo si dimette e torna alla sua vita da bibliotecario.

