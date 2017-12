DUNE/ Su Iris il film di David Lynch con Kyle MacLachlan (oggi 26 dicembre 2017)

Dune: su Iris il film di David Lynch con Kyle MacLachlan, oggi 26 dicembre 2017. La pellicola si ispira all'omonima opera di Frank Herbert. Nel cast anche Jürgen Prochnow e Kenneth McMillan

26 dicembre 2017 Silvana Palazzo

Dune

Dune è il film fantascientifico che Iris trasmetterà in seconda serata, martedì 26 dicembre 2017, a partire dalle 23.20. Diretta da David Lynch, la pellicola è ispirata all'omonima opera scritta da Frank Herbert, noto scrittore statunitense specializzato in romanzi di fantascienza (Dune ha rappresentato il suo più grande successo). L'opera era stata spessa indicata tra i "libri impossibili" da trasporre sul grande schermo, per la mole di effetti speciali e per la complessità della sua trama. Tutti i progetti fallirono miseramente, la svolta invece con David Lynch. I personaggi principali del film sono interpretati da Kyle MacLachlan, Jürgen Prochnow, Kenneth McMillan e Max von Sydow, mentre il produttore esecutivo è l'italiano Dino De Laurentis, uno dei più grandi produttori cinematografici a livello internazionale e zio di Aurelio De Laurentis. Parte degli effetti speciali del film sono stati curati da Carlo Rambaldi, vincitore di ben tre premi Oscar per King Kong, Alien e King King 2, pellicole di cui ha curato magistralmente gli effetti speciali.

DUNE, LA TRAMA DEL FILM

Siamo nel 10191, epoca in cui l'umanità ha ormai conquistato lo spazio. L'universo è guidato da una sorta di governo feudale noto col nome di Landsraad le cui comunità sono perennemente in conflitto. Nella prima parte del film la storia si concentra su quattro pianeti differenti, ovvero Caladan, Giedi Primo, Kaitan e Arrakis. Su Caladan l'unico erede al trono della casata degli Atredeis è Paul, che si sta sottoponendo ad un durissimo addestramento. La sua nascita ha però rappresentato un imprevisto per il progetto Bene Gesserit, di cui sua madre fa parte, che aspira ha dare alla luce un essere superiore in grado di governare l'intero universo. Il sovrano del pianeta Giedi Primo trama, nel frattempo, un terribile piano d'attacco per annientare una volta e per tutto la stirpe degli Artedeis, suoi nemici giurati. Anche su Kaidan, governato dall'imperatore Shaddam IV, fervono i preparativi per l'imminente attacco contro il pianeta Caladan. Infine, il pianeta Arrakis è abitato dai Fremen, misteriosa popolazione che un tempo popolava Caladan. Anche loro hanno giurato vendetta agli Atredeis.

© Riproduzione Riservata.