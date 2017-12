Gigi D'Alessio e Anna Tatangelo/ Natale da separati, il piccolo Andrea rimane con la madre

Il Natale separati per Gigi D'Alessio e Anna Tatangelo. I due non hanno passato le feste insieme e il piccolo Andrea è rimasto con la madre, i due destinati al divorzio?

26 dicembre 2017 Hedda Hopper

Gigi D'Alessio e Anna Tatangelo

L'ennesima conferma che qualcosa non va o solo una coincidenza? Il fatto che Gigi D'Alessio e Anna Tatangelo abbiano passato il Natale da separati non fa altro che complicare le cose e rendere le feste dei loro fan ancora più tristi. Dopo la conferma della crisi da parte della cantante, le parole di Gigi D'Alessio avevano fatto ben sperare. Il cantautore partenopeo aveva confermato la crisi ma aveva parlato anche di alcuni problemi risolvibili grazie all'amore e all'unione ma così non è stato, almeno non secondo le congetture dei fan visto che i due hanno passato il Natale divisi e non hanno avuto modo di stare insieme, almeno non secondo le foto che abbiamo potuto vedere in questo periodo.

GIGI D'ALESSIO E ANNA TATANGELO VERSO L'ADDIO DEFINITIVO

I due hanno passato il Natale da separati e non via degli eventi visto che Gigi D'Alessio ha preso parte al Concerto di Natale il 24 dicembre su Canale 5 ma era già registrato la settimana prima. La rottura quindi sembra essere ormai definitiva nonostante le parole del cantante napoletano che non aveva parlato di un addio ma solo di una pausa di riflessione. I fatti ormai sembrano dimostrare il contrario soprattutto dopo che nessuno dei due si è tirato insieme quando è stato il momento di fare gli auguri ai propri fan sui social. Anna era con il piccolo Andrea a casa sua mentre Gigi ha girato un piccolo video dall'auto su cui viaggiava e che lo porterà in tour il 26, 27 e 28 dicembre proprio a Napoli e dintorni. Questo è il motivo che li ha tenuti divisi oppure no? Lo scopriremo il prossimo Capodanno.

© Riproduzione Riservata.