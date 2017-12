Gomorra 3, la serie/ La morte di Ciro raccontata da Leonardo Fasoli

Ciro l'Immortale è morto, non c'è bollicina che tiene, ma il finale di Gomorra 3 ha lasciato il vuoto tra i fan, riuscirà a colmarlo Leonardo Fasoli con le sue parole?

26 dicembre 2017 Hedda Hopper

Gomorra 3

La morte di Ciro l'Immortale nel finale di Gomorra 3 è ancora sulla bocca di tutti. L'amato Marco D'Amore è pronto ad approdare a nuovi lidi lasciandosi alle spalle un personaggio a cui ha dato tutto la ferocità, il pentimento, la commozione ma anche un'espressività che ha consacrato l'attore che adesso tutti vogliono e tutti amano. Rimane il fatto che i fan della serie sperano ancora in un ritorno dopo le bollicine viste nel finale di giovedì scorso ma così non sarà. Gomorra non è una serie fumettistica come Squadra Antimafia e nemmeno una delle fiction di mafia che vediamo sulle reti ammiraglia delle tv in chiaro, Gomorra è un'altra cosa. In molti hanno atteso il ritorno di Salvatore Conte rimanendo delusi e lo stesso sarà il destino di quelli che attendono con ansia di rivedere anche Ciro l'Immortale. Della sua morte si continua a parlare ma a tagliare la testa al toro è Leonardo Fasoli, uno degli sceneggiatori della serie.

LE RAGIONI DIETRO LA MORTE DI CIRO L'IMMORTALE

Fasoli parte dal patto narrativo di cui tutti ormai siamo al corrente: "Nessuno è al sicuro, Gomorra racconta una guerra e le opere di spietate bestie per le quali c'è il carcere o la morte". Questa è la lezione che attori e crew ripetono da tempo e nell'intervista a Repubblica, Fasoli non fa altro che confermarlo guardando al passato: "Che dire allora di Attilio, che era protagonista insieme a Ciro e lo abbiamo fatto morire subito nella prima stagione, o di donna Imma, un personaggio importante che tutti amavano e che la logica di quando costruisci una serie consiglierebbe di tenere in vita. È una scelta narrativa". Le motivazioni non finiscono qui e lo stesso story editor continua girando il dito nella piaga e chiarendo che, sicuramente, Ciro non tornerà: "Fino all'ultima puntata nessuno sapeva esattamente cosa sarebbe accaduto. Una cosa del genere può accadere a chiunque, fra i personaggi, e questo rende il racconto più avvincente. Certo, paghi un prezzo, ma lo avevamo già messo in conto quando avevamo fatto morire Conte, che era un bellissimo personaggio, o Imma". Capitolo chiuso finalmente?

© Riproduzione Riservata.