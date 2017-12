Hugo Cabret/ Su Raitre il film con Jude Law (Oggi, 26 dicembre)

Hugo Cabret è il film in onda su Raitre, oggi 26 dicembre 2017. Nel cast Asa Butterfield, Chloe Grace Moretz, Jude Law e Christopher Lee. Nel dettaglio la trama.

26 dicembre 2017 Redazione

Hugo Cabret

NEL CAST JUDE LAW

La programmazione televisiva di Rai Tre ha in serbo per i propri appassionati telespettatori per quanto concerne la prima serata di martedì 26 dicembre la messa in onda a partire dalle ore 21:15 del film di genere fantastico – avventura Hugo Cabret. Si tratta di una pellicola realizzata nel 2011 negli Stati Uniti della casa cinematografica GK Films in collaborazione con la Infinitum Nihil per la regia di Martin Scorsese, il soggetto è stato scritto da Brian Selznick mentre la sceneggiatura porta la firma di John Logan. Le musiche della colonna sonora sono state composte da Howard Shore, il montaggio è di Thelma Schoonmaker e nel cast sono presenti Asa Butterfield, Chloe Grace Moretz, Ben Kingsley, Sacha Baron Cohen, Jude Law e Christopher Lee.

HUGO CABRET, LA TRAMA DEL FILM

Siamo nella Parigi degli anni Trenta. Qui vive un ragazzo di dodici anni di nome Hugo Cabret assieme al proprio padre che svolge il lavoro di custode presso in museo d’arte. Purtroppo la vita di Hugo diventa un vero e proprio inferno per una lunga serie di disgrazia. In ragione di un terribile incendio appiccato proprio all’interno del museo, perde la vita l’amato padre. Una disgrazia che induce il piccolo Hugo ad andare a vivere al fianco dello zio che si occupa della manutenzione dei tanti orologi presenti nella stazione di Parigi. Purtroppo anche in questo caso la serenità del piccolo viene messa a rischio allorchè anche lo zio perde la vita per via di un malore. Per evitare di finire in un terribile orfanotrofio dove sarebbe stato sicuramente maltratto malnutrito, Hugo decide di continuare a vivere alla stazione occupandosi degli orologi al posto dello zio. Infatti, nel corso dei mesi ha appresso dallo zio le conoscenza per poter riparare tutti i possibili guasti. Il piccolo Hugo quindi trascina avanti la propria esistenza rubando di tanto in tanto il necessario per sopravvivere e nel tempo libero si diletta con un automa che è l’unico pezzo salvatosi nell’incendio in cui ha perso la vita il padre. È un po’ come se quello oggetto avesse l’anima del padre per cui Hugo si adopera per aggiustarlo e tenerlo sempre in funzione. Tuttavia per rimetterlo a nuove è necessario entrare in possesso di alcuni pezzi di ricambio che soltanto il negozio del regista Georges Meiles ha. Il cineasta ha da alcuni messi da parte la realizzazione di pellicole per via delle conseguenze della guerra ed ora gestisce questo negozio in cui aggiusta oggetti meccanici. Hugo prova a rubare dei pezzi presso questo negozio ma viene scoperto dal famoso regista che tuttavia non lo denuncia ma, anzi, gli parla della storia di quell’automa che lo stesso regista aveva costruito per uno dei suoi famosi film.

© Riproduzione Riservata.