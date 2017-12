IL CICLONE/ Il film di Leonardo Pieraccioni con Lorena Forteza (oggi, 26 dicembre 2017)

26 dicembre 2017 Bruno Zampetti

Il Ciclone, Una scena del film

NEL CAST LORENA FORTEZA

Oggi in prima serata su Italia 1 sarà trasmesso il film comico dal titolo Il ciclone, uno dei grandi successi diretti e interpretati da Leonardo Pieraccioni. La pellicola, che andrà in onda a partire dalle 21.15, presenta un cast di protagonisti piuttosto noti con Lorena Forteza, Barbara Enrichi, Massimo Ceccherini, Sergio Forconi e Alessandro Haber che affiancano Pieraccioni. A interpretare la protagonista femminile del film è Lorena Forteza, attrice e indossatrice di moda colombiana, che riscosse molto successo nel nostro Paese in seguito alla sua partecipazione ne Il ciclone. Il suo ultimo lavoro cinematografico risale a diversi anni fa, quando nel 2005 partecipò al film per la tv diretto da Vittorio Sindoni, Il mondo è meraviglioso.

IL CICLONE, LA TRAMA DEL FILM

Il protagonista del film è Levante Quarini, giovane e promettente ragioniere che vive in un piccolo paesino in provincia di Firenze. Il suo lavoro sembra andare a gonfie vele, con il suo studio gestisce la contabilità di gran parte delle attività commerciali locali. Tuttavia Levante è tutt'altro che sereno. Le sue continue disfatte amorose e la difficoltà nell'approcciarsi all'altro sesso lo rendono, infatti, più che mai insoddisfatto della sua vita. Levante vive, assieme alla sua famiglia, in un piccolo casolare. Una sera un autobus contenente un'intera compagnia di flamenco intenzionato a soggiornare presso un agriturismo finisce, erroneamente, per bussare alla porta di Levante. La compagnia di ballo verrà quindi ospitata proprio a casa del ragioniere che si innamorerà perdutamente di una ballerina del gruppo, Caterina. La presenza delle ballerine spagnole sconvolgerà in positivo la vita del piccolo paesino, ma dopo poco tempo la compagnia di ballo è costretta a tornare in Spagna. Nel finale, Caterina lascerà il suo fidanzato, accorgendosi di ricambiare i sentimenti di Levante.

