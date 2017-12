IL PADRINO-PARTE III/ Il film con Al Pacino e Andy Garcia (oggi, 26 dicembre 2017)

Oggi, martedì 26 dicembre 2017, in prima serata su Rete 4 andrà in onda il film drammatico gangster Il Padrino-Parte III, terzo capitolo di una saga storica del cinema

26 dicembre 2017 Bruno Zampetti

Il Padrino-Parte III, una scena del film

NEL CAST AL PACINO E ANDY GARCIA

Oggi, martedì 26 dicembre 2017, alle 21.15 su Rete 4 andrà in onda il film drammatico gangster Il Padrino-Parte III, terzo capitolo di una delle saghe dedicate alla mafia più osannate dalla critica e dal pubblico internazionale. La pellicola è stata diretta da Francis Ford Coppola nel 1990 e presenta il medesimo cast di protagonisti presente del prequel, ovvero Al Pacino, Diane Keaton, Talia Shire, Andy García ed Eli Wallach. L'unica novità fu rappresentata dalla presenza di George Hamilton, che sostituì il personaggio interpretato da Robert Duvall. La pellicola, con la quale termina la trilogia de Il padrino ha ottenuto ben sette nomination ai Premi Oscar.

IL PADRINO - PARTE III

Siamo nel 1979 e Michael Corleone è ormai diventato un importante uomo d'affari, amato e rispettato da imprenditori e politici di ogni rango. È però malato e le sue condizioni di salute peggiorano di giorno in giorno. Sembra inoltre intenzionato a dire addio alla vita criminale, permettendo alla sua famiglia di intraprendere un cammino diverso e caratterizzato da attività legali e limpide. Con i suoi figli che non intendono collaborare al suo fianco, Michael Corleone trova l'appoggio di Vincent, figlio illegittimo di suo fratello Sonny. Il suo piano è quello di diventare azionista di maggioranza della Banca Vaticana. Per farlo, Michael decide di investire oltre 600 milioni di dollari. Parte del capitale servirà per sanare i debiti contratti dal cardinale Glday, prossimo alla bancarotta. Purtroppo però, qualcuno trama alle sue spalle e cercherà di evitare a tutti i costi che Michael assuma il controllo della Banca Vaticana. Nel corso di un incontro di lavoro nel New Jersey, il boss viene assalito da un misterioso uomo di nome Zasa, che uccide tutti i presenti alla riunione, tranne Michael. Nel finale quest'ultimo capirà che il suo piano per estromettersi dal crimine è totalmente inutile e affiderà tutto il suo impero a suo nipote Vincent.

