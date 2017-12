INNAMORATI CRONICI/ Su Canale 5 il film con Meg Ryan e Matthew Broderick (oggi 26 dicembre 2017)

Innamorati cronici: su Canale 5 il film con Meg Ryan e Matthew Broderick, oggi 26 dicembre 2017. La pellicola è stata diretta da Griffin Dunne. Nel cast anche Kelly Preston e Tchéky Karyo

26 dicembre 2017 Silvana Palazzo

Innamorati cronici su Canale 5

La seconda serata di martedì 26 dicembre 2017, su Canale 5, verrà allietata dalla commedia sentimentale Innamorati cronici, che sarà trasmessa a partire dalle 23.00. La pellicola, il cui titolo originale è Addicted to Love, è stata diretta nel 1997 da Griffin Dunne, attore e regista newyorkese classe 1995 che ha curato la regia di film come Amore e incantesimi, Gioventù violata e Un marito di troppo. Nel cast di Innamorati cronici figurano Meg Ryan, Matthew Broderick, Kelly Preston, Tchéky Karyo e Maureen Stapleton. Meg Ryan, che interpreta il personaggio protagonista del film (Meggie) è una famosissima attrice americana nota per la sua apparizione nel film Harry ti presento Sally, in cui ha vestito i panni di Sally Albright. Ha poi preso parte ad altri film di grande successo come C'è posta per te, Rapimento e riscatto, French kiss, Il bacio che aspettavo e Genio per amore. La canzone Addicted to Love di Robert Palmer ha ricevuto una Nomination agli Online Film & Television Association 1998.

INNAMORATI CRONICI, LA TRAMA DEL FILM

Sam e Maggie sono appena stati mollati dai rispettivi fidanzati, Anton e Linda, che adesso formano una nuova e raggiante coppia. Distrutti dal dolore e pieni di rancore per quanto accaduto, cercano in qualche modo di superare lo shock e proseguire nelle loro vite.Sam, tuttavia, è ancora follemente innamorato di Linda e osserva da lontano la nuova coppia, ossessionato dall'idea che prima o poi la loro storia finirà. Maggie è invece ancora furibonda con il suo ex e medita una tremenda vendetta che possa ridurlo ai minimi termini.E così Sam e Maggie uniscono le proprie forze per cercare di sabotare il nuovo amore tra Anton e Linda. I due andranno a convivere ed impiegheranno gran parte delle proprie giornate nel tentativo di dividere i rispettivi ex, fallendo miseramente ad ogni occasione.Nel frattempo tra i due protagonisti inizierà a nascere del tenero ma poco dopo Anton e Linda si lasciano, con quest'ultima che torna tra le braccia di Sam. Maggie, nonostante la vendetta servita al suo ex, è molto triste perché si è accorta di amare Sam ed anche quest'ultimo avverte che i sentimenti per Linda sono ormai cambiati perché nel suo cuore c'è ormai un'altra persona. Nel finale Linda e Anton tornato assieme e Sam e Maggie capiranno di amarsi alla follia.

© Riproduzione Riservata.