IVANA MRAZOVA E LUCA ONESTINI/ La modella ceca continua l'idillio con la nipotina, mentre l'ex tronista...

Ivana Mrazova e Luca Onestini, i due hanno ex concorrenti del Grande Fratello Vip 2017: la modella ceca continua l'idillio con la sua nipotina, mentre l'ex tronista ci mostra sua nonna.

26 dicembre 2017 Matteo Fantozzi

Ivana Mrazova e Luca Onestini

Continua l'idillio tra Ivana Mrazova e la sua piccola nipotina che è talmente dolce e carina da essere diventata in queste feste di Natale per i fan un volto quasi familiare. Luca Onestini è lontano, i due stanno passando le vacanze lontani ma sicuramente c'è grande affetto e non mancheranno le occasioni per riconciliarsi. In questo momento però è tempo di pensare alla famiglia e i due ex concorrenti del Grande Fratello Vip 2017 hanno deciso di dedicarsi anima e cuore ai loro cari per momenti che sicuramente saranno difficili da dimenticare. Ivana Mrazova nel primo pomeriggio ha postato una foto abbracciata alla sua splendida nipotina in un bianco e nero che risalta ancora di più la sua bellezza. A commento possiamo leggere un sintetico ma efficace #Amore, clicca qui per la foto e per i commenti dei follower. Sicuramente i fan della modella ceca sono aumentati dopo l'esperienza nella casa del Gf Vip e non sprecano l'occasione per farle i migliori auguri.

LUCA ONESTINI E L'AMORE PER LA NONNA

Luca Onestini ha dimostrato ancora una volta di essere un ragazzo splendido, legato alla sua famiglia in maniera incredibile e con la voglia sempre di stare vicino ai suoi cari. Non ha perso l'occasione di queste feste di Natale per stare vicino a loro, separandosi per il momento da Ivana Mrazova. Nonostante questo le voci non si fermano e i due continuano ad essere sulle prime pagine di tutti i maggiori rotocalchi rosa. Tra i tanti parenti a cui Luca Onestini è legato ce n'è sicuramente una che regala ancora più emozioni. Sulla pagina di Instagram dell'ex tronista di Uomini e Donne possiamo leggere: "Nonna! Le mie radici, il mio cuore, la mia vita. In una sola parola la mia famiglia. Buon Natale ragazzi!!! Oggi vi presento una donna che è per me davvero speciale, la mia nonna Didina", clicca qui per la foto e per i commenti dei follower.

