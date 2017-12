Isola dei Famosi 2018/ Da Ciao Darwin arriva la Madre Natura vicentina?

Dovremo aspettare dopo queste feste per scoprire quale sarà il cast de L'Isola Dei Famosi 2018 ma alcuni nomi circolano già in rete, saranno confermati? Le ultime news

Isola dei Famosi 2018

L'isola dei Famosi 2018 è ormai alle porte e questo significa che presto la prima serata del lunedì, molto probabilemte, sarà impegnata da un altro reality all'insegna dei vip, delle loro storie e delle loro disavventure in Honduras. Al timone rimane Alessia Marcuzzi, in barba a tutti coloro che la davano già per rimpiazzata, e al suo fianco ci sarà Stefano De Martino. Il ballerino ha già lasciato Amici 17 per dedicarsi alle interviste, ai promo e a tutto quello che ci sarà da preparare in attesa della partenza per l'Honduras tra un paio di settimane. Ma cosa sappiamo dei nuovi concorrenti che partiranno per l'Isola dei Famosi 2018? Sono ancora poche le certezze sul cast e tanti i nomi che continuano a circolare in rete e sul web.

DA MADRE NATURA A CONCORRENTE VIP DELL'ISOLA

Dagli Oneston (ovvero Luca Onestini e Raffaello Tonon) a Francesca Cipriani, dal principe Emanule Filiberto a Elettra Lamborghini, grandi nomi che potrebbero illudere il pubblico che dovrà fare i conti con qualche nome importanti ma anche tanti nip. Proprio tra questi potremo inserie Paola Di Benedetto, volto noto della tv locale vicentina, e fisico statuario tanto da essere scelta per fare da Madre Natura in una delle puntate di Ciao Darwin. A lanciare il possibile "scoop" è ilgazzettino.it di Vicenza che parla della bella mora come possibile concorrente dell'Isola dei Famosi. Già conduttrice per la tv locale, Paola adesso fa la modella ma sogna di entrare nel mondo della tv e, addirittura, vorrebbe arrivare a Striscia La Notizia o Le Iene Show. Forse il suo trampolino di lancio sarà proprio la prossima edizione de L'Isola Dei Famosi? Lo scopriremo solo a fine gennaio quando il reality show di Canale 5 prenderà il via.

