LA LEGGENDA DI AL, JOHN & JACK/ Su Italia 1 il film con Aldo, Giovanni e Giacomo (oggi, 26 dicembre)

La leggenda di Al, John & Jack, il film in onda su Italia 1 oggi, martedì 26 dicembre 2017. Nel cast: Aldo, Giovanni e Giacomo, alla regia Massimo Venier

La leggenda di Al, John & Jack, in onda il 26 dicembre 2017, alle ore 19.00, su Italia 1. Film commedia prodotto in Italia nel 2002, dalla Medusa Film, diretto da Aldo, Giovanni e Giacomo e da Massimo Venier. Colonna sonora curata da Andrea Guerra, con un cast che comprende tra gli altri Aldo Baglio, Giovanni Storti, Giacomo Poretti, Aldo Maccione, Antonio Catania, Giovanni Esposito, Ivano Marescotti. Protagonisti di questo film sono Aldo Baglio, Giovanni Storti e Giacomo Poretti, membri dello spassoso trio Aldo, Giovanni e Giacomo, nato nel 1985 e tutt'ora attivo con produzioni amate da tutta Italia. Li ricordiamo con un sorriso nei film di enorme successo Tre uomini e una gamba, loro film di debutto cinematografico (1997), il divertente e riflessivo Così è la vita (1998) e il recente Fuga da Reuma Park (2016), nonché nei corti e nei numerosi spettacoli televisivi che hanno reso celebre questo trio. Accanto a loro rivediamo anche l'attore Antonio Catania, che assieme al trio ha recitato in Così è la vita, Chiedimi se sono felice (2000), ma che è noto al pubblico anche per successi cinematografici come Mediterraneo (1991), Camerieri (1995) La bella gente (2009) e la serie televisiva Boris (2007-2010).

LA LEGGENDA DI AL, JOHN & JACK: LA TRAMA DEL FILM

La trama del film narra le storie di tre gangster, più goffi che spietati: Al, John e Jack. Durante una delle numerose missioni delle quali non sono all'altezza, i tre compiono degli errori fatali, che li mette contro il boss mafioso al quale inizialmente erano fedeli, Sam Genovese. Ormai nel mirino degli scagnozzi di Genovese, Al, John e Jack cercano di sfuggire alla loro esecuzione e si impegnano per ideare un piano per salvarsi la pelle. L'unica soluzione sembra essere quella di fare il doppio gioco e vendere il capo mafioso all'FBI. Per farlo serve ingegno, abilità e una buona dose di fortuna, elementi che i tre non sembrano avere, per questo, nel tentativo di incastrare Genovese, Al, John e Jack si troveranno a dover affrontare disavventure, incomprensioni, infiniti ostacoli e non pochi colpi di scena, che terranno lo spettatore incollato allo schermo televisivo, conquistato da questa commedia brillante e decisamente ben riuscita. Particolarmente azzeccata la colonna sonora, con la fotografia di Arnaldo Catinari che ritaglia alla perfezione il periodo storico e l'ambientazione del lungometraggio.

