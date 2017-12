LA SACRA FAMIGLIA/ Su Canale 5 il film da una mini-serie con Alessandro Gassmann (oggi, 26 dicembre 2017)

Oggi, martedì 26 dicembre 2017, dalle 15.35, Canale 5 trasmetterà il film La sacra famiglia, tratto da una mini serie tv del 2006 diretta da Raffaele Mertes e con Alessandro Gassmann

26 dicembre 2017 Bruno Zampetti

Una scena del film

NEL CAST ALESSANDRO GASSMANN

Oggi, martedì 26 dicembre 2017, dalle 15.35, Canale 5 trasmetterà il film La sacra famiglia, tratto da una mini serie tv del 2006 diretta da Raffaele Mertes e andata in onda per la prima volta, su Canale 5, nel dicembre del 2006. Il cast di attori protagonisti è formato da Alessandro Gassmann, Ana Caterina Morariu, Brando Pacitto, Franco Nero, Angela Molina, Massimiliano Varrese e Lorenzo De Angelis. Già dal 2011 la serie viene riproposta da Canale 5 nei giorni delle festività natalizie. Ciò che caratterizza La sacra famiglia è la particolarità che gran parte della trama sia ricondotta ai racconti contenuti nei vangeli apocrifi, ovvero quelli non ufficialmente riconosciuti come autentici dalla Chiesa Cattolica.

LA SACRA FAMIGLIA, LA TRAMA

La sacra famiglia racconta la storia della Natività e dei primi anni di Gesù e dei suoi genitori, ma prendendo in analisi aspetti inediti della vicenda. Il racconto esordisce con l'incontro tra Maria e Giuseppe, designato come futuro sposo della giovane donna. I due si incammineranno verso Nazareth, dove Maria potrà finalmente riabbracciare la sua famiglia, e dopo un anno convoleranno a nozze. Nei mesi successivi Maria scopre di essere incinta senza mai aver consumato il suo amore con Giuseppe. Quest'ultimo, nonostante i dubbi di un probabile tradimento, decide di sposare la donna di cui è innamorato. Dopo la nascita di Gesù, Maria e Giuseppe devono fuggire da Betlemme per salvare il piccolo dalla furia del Re Erode, pronto a uccidere tutti i pargoli con meno di tre anni. Riescono quindi a recarsi in Egitto dove iniziano a condurre un'esistenza tranquilla e spensierata. Passano gli anni e Gesù diventa adolescente, mostrando le sue particolarità e costringendo la sua famiglia a fuggire via dal borgo in cui vivono. Gli abitanti del villaggio credono, infatti, che Gesù sia dotato di poteri magici e quindi un soggetto pericoloso, da allontanare dalla loro comunità. Tornano dunque a Nazareth dove sono costretti a scontrarsi con la durezza della famiglia di Giuseppe che non tollera di buon grado la loro presenza. Grazie all'intervento di Maria tutto andrà per il meglio e la famiglia di Giuseppe cambierà atteggiamento.

© Riproduzione Riservata.