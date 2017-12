LADYHAWKE/ Su Tv8 il film con Rutger Hauer e Michelle Pfeiffer (oggi 26 dicembre 2017)

Ladyhawke: su Tv8 il film con Rutger Hauer e Michelle Pfeiffer, oggi 26 dicembre 2017. Il film è stato diretto dal regista Richard Donner. Nel cast anche Matthew Broderick e Leo McKern

26 dicembre 2017 Silvana Palazzo

Ladyhawke (Foto: da Wikipedia)

Martedì 26 dicembre 2017, alle 21.15, Tv 8 trasmetterà in prima serata un classico del cinema fantascientifico prodotto nel 1985. Stiamo parlando di Ladyhawke, pellicola fantasy e d'avventura diretta da Richard Donner ed interpretata da Rutger Hauer, Michelle Pfeiffer, Matthew Broderick, Leo McKern e Alfred Molina. L'intera storia, ambientata in epoca medioevale, è stata interamente girata in Italia, per la precisione tra L'Aquila e Parma. Nel doppiaggio italiano L'Aquila è diventata Aguillon, in modo da assumere dei richiami francofoni e al tempo stesso per evitare diretti riferimenti al capoluogo abruzzese. A vestire i panni del personaggio protagonista, Etienne Navarre, è Rutger Hauer famoso interprete olandese protagonista di innumerevoli produzioni cinematografiche e numerose serie tv. Tra i film più importanti a cui ha preso parte ricordiamo Operazione Valchiria 2 - L'alba del Quarto Reich, Batman Begins, Sin City, Confessioni di una mente pericolosa, I banchieri di Dio - Il caso Calvi e Hemoglobin - Creature dall'inferno.

LADYHAWKE, LA TRAMA DEL FILM

Philippe è un giovane ladruncolo condannato a morte per aver perpetrato diversi furti di generi alimentari presso alcune botteghe di Anguillon. A poche ore di distanza dalla sua condanna riesce miracolosamente a fuggire rischiando però di essere catturato nuovamente. Per sua fortuna, viene aiutato nella fuga da Etienne Navarre, ed generale delle guardie del vescovo. L'unico motivo per cui quest'ultimo ha salvato la vita al giovane è che Philippe, noto per la sua velocità e scaltrezza, è l'unica persona in grado di eliminare il vescovo. Il giovane è costretto ad accettare l'incarico ma diversi giorni dopo fugge da Etienne e si imbatte nuovamente nelle guardie del vescovo, che cercano di trarlo in trappolo. Come già accaduto accorre di nuovo in suo soccorso Etienne, assieme al suo fedele falco. Nello scontro che ne segue, però, l'ex generale dell'esercito del vescovo ed il suo fido animale rimangono feriti. Il falco sembra avere la peggio, con estrema dispiacere di Etienne. L'animale deve essere immediatamente affidato alle cure di un monaco che vive sulle pendici di un monte nelle vicinanze di Anguillon. Con sua grande sorpresa, Philippe scopre che dietro le sembianze del falco si cela magicamente una donna, la stessa che lo ha aiutato a fuggire da Etienne diversi giorni prima. La fanciulla altri non è che Isabeau D'Anjou, giovane donna arrivata ad Anguillon diversi anni prima. Con il suo fascino riuscì a conquistare il cuore di tutto gli uomini della cittadina, compreso il vescovo. Ma la donna si innamorò di Etienne e quando il prelato scoprì la verità strinse un patto con il diavolo in persona, condannando Isabeau a diventare un falco durante il giorno ed Etienne un lupo durante le ore notturne.

