LE REGOLE DEL DELITTO PERFETTO 4/ Anticipazioni del 26 dicembre 2017: la rivincita di Annalise

Le Regole del Delitto Perfetto 4, anticipazioni del 26 dicembre 2017, in prima Tv su Fox. Bonnie decide di scoprire il piano di Annalise, mentre Connor riceve una visita.

Le Regole del Delitto Perfetto 4, in prima Tv assoluta su Fox

LE REGOLE DEL DELITTO PERFETTO 4, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di oggi, martedì 26 dicembre 2017, andrà in onda un nuovo episodio de Le Regole del Delitto Perfetto 4, in prima Tv assoluta su Fox. Sarà il terzo, dal titolo "E' mai stata brava nel suo lavoro?". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Laurel (Karla Souza) convince a fatica Michaela (Aja Naomi King) a prendere parte del suo piano, ricevendo solo un rifiuto. Intanto, Annalise (Viola Davis) si prepara ad una nuova giornata di lavoro, in previsione di aiutare il dipartimento pubblico con le difese gratuite. Prima di iniziare, deve però confermare di avere il problema dell'alcool del tutto sotto controllo. Le viene affidato poi il caso di Ben Carter (Rene Moran), un detenuto pieno di tatuaggi spaventosi sul volto ed ex membro di una gang cittadina. L'accusa crede che sia colpevole dell'omicidio della compagna, ma Carter è convinto della propria innocenza. Anche se prima della sua morte, conferma di aver litigato con la donna per via della vera paternità della figlia Madison (Malia Pyles) e che si è suicidata a causa della depressione post partum. In quel momento, Oliver (Conrad Ricamora) scopre che Bonnie (Liza Weil) lavora per Denver, mentre Connor (Jack Falahee) annuncia agli amici di aver rifiutato alla sua borsa di studio e di aver già ricevuto i soldi del fondo. Poco dopo, Michaela scopre da Tegan (Amirah Vann) che dovrà sottoporsi ad un test a sorpresa, in cui dovrà dimostrare di conoscere ogni aspetto dello studio legale, scontrandogli con gli altri novellini. Il vincitore riceverà infatti un premio e la scelta del socio di maggioranza con cui lavorare. Laurel invece si presenta nell'ufficio di Bonnie per convincerla ad assumerla come tirocinante, ma viene mandata via. Nate (Billy Brown) la interrompe poco prima ed informa Bonnie della nuova casa di Annalise, spingendola ad incastrarla. Laurel invece incontra Annalise nei bagni e la informa di come la vita di tutti i suoi prediletti sia cambiata da quanto ha deciso di scaricarla. Contatta poi Frank (Charlie Weber) e gli chiede di spingere perché Bonnie la assuma, ma l'ex assistente riceve una richiesta d'aiuto anche da Asher (Matt McGorry), preoccupato per Connor. Dati i buchi nell'acqua registrati fino a quel momento, Virginia Cross (Marianne Jean-Baptiste) fa delle pressioni perché Annalise abbandoni la causa, dopo che Nate e Bonnie hanno rivelato in auto che Ben non il vero padre di Madison. Poco dopo, la Keating viene informata della presenza di un cadavere non identificato in obitorio, che si rivela appartenere a Jasmine. Quella sera, Laurel incontra di nuovo Michaela prima dell'intervento a Connor, ma le sue parole non riescono ancora a convincerla. Anche l'amico è convinto di essere sulla giusta strada, mentre Annalise si prepara a sferrare un attaco decisivo. Dopo aver richiesto la collaborazione di Ben e aver parlato con Isaac (Jimmy Smits), l'avvocato fa in modo che Virginia testimoni alla barra. La sera prima la donna ha infatti recapitato a casa di Annalise una cassetta con cui dimostra l'innocenza di Ben, una prova che non ha potuto allegare in precedenza alla causa per via di un suo errore. La donna ammette tutto di fronte al giudice e Ben viene rilasciato, ma Virginia subisce anche un licenziamento.

ANTICIPAZIONI DEL 26 DICEMBRE 2017, EPISODIO 3 "E' MAI STATA BRAVA NEL SUO LAVORO?"

Dopo aver conquistato una nuova vittoria alla sbarra, Annalise decide di sferrare uno dei colpi più micidiali della sua carriera. Intanto, Michaela accetta di aiutare Laurel, scegliendo di lavorare al fianco di Tegan per entrare in suo possesso delle prove che incastrerebbero il padre di Laurel. La Keating capisce che per ottenere di nuovo prestigio nel mondo della legge deve sfidare lo Stato e decide di avviare un grande caso che riabiliti tutte le detenute con cui è entrata in contatto durante l'esperienza in carcere ed altre vittime del sistema. Bonnie tuttavia inizia ad avere dei forti dubbi sulle vere mire della Keating, scegliendo di ostacolarla con tutte le sue forze. Deciso a non riprendere gli studi, Connor dovrà confrontarsi con il padre, in visita con il compagno. Emergeranno così i vecchi attriti dovuti agli anni dell'adolescenza del figlio, ma anche problemi per le future nozze con Oliver.

