Michelle Hunziker e Aurora Ramozzotti/ Video, la canzone di Natale diventa virale: web e social impazziti

Michelle Hunziker e Aurora Ramozzotti video, la canzone di Natale diventa virale: web e social impazziti. Le ultime notizie sulla conduttrice e la figlia, nuova coppia comica della Rete

26 dicembre 2017 Silvana Palazzo

Michelle Hunziker e Aurora Ramozzotti

Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti sono la nuova coppia comica del web. La conduttrice e la figlia avuta da Eros Ramazzotti in occasione del Natale hanno lanciato un video tutto da ridere. Questa gag, che sta facendo impazzire la Rete, è costituita da due filmati. Nel primo sono in macchina: mamma Michelle è eccitata all'idea della sorpresa che sta preparando per la figlia, che però non mostra lo stesso entusiasmo della conduttrice di Striscia la Notizia. «Amore c'è una sorpresa pazzesca. Facciamo un medley di una canzone di Natale per fare gli auguri...», dice Michelle alla figlia assonnata. Tra gag e risate arriva poi il secondo video con la sorpresa della bella svizzera: un medley di canzoni natalizie da cantare con la figlia Aurora per augurare un buon Natale a tutti i loro fan. Vi lasciamo giudicare il risultato, ma intanto il siparietto è stato apprezzato con oltre 1,4 milioni di visualizzazioni.

MICHELLE HUNZIKER E AURORA RAMAZZOTTI, IL VIDEO DI NATALE

Seguitissima sui social, Michelle Hunziker ha regalato ai suoi fan su Instagram la nuova gag con protagonista anche sua figlia, Aurora Ramazzotti. «Quando una madre è talmente convinta di fare la sorpresa dell’anno, da non rendersi conto della “punizione” che sta infliggendo alla povera figlia...! e la cosa non finisce qui! To be continued...», aveva scritto la bella conduttrice svizzera pubblicando il primo video della gag. Poi arriva il secondo video con il medley di canzoni di Natale. «Buon Natale dal finto “Grinch” @therealauroragram e da me!!! Questo è solo un piccolo assaggio, potete vedere il video integrale sul mio nuovissimo canale YouTube! Trovate il link nella bio del profilo», ha scritto invece Michelle Hunziker dopo aver pubblicato su Instagram un'anticipazione divertente del video realizzato con la figlia. Trovate entrambe le clip sul profilo Instagram della conduttrice, di seguito invece riportiamo il video natalizio lanciato su YouTube.

© Riproduzione Riservata.