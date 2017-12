NATALE CON HOLLY/ Su Rai Due il film con Sean Faris (oggi, 26 dicembre 2017)

Natale con Holly è il film commedia che andrà in onda oggi, martedì 26 dicembre 2017, su Rai 2. Uscita in Italia nel dicembre del 2012, la pellicola è stata diretta da Allan Arkush

26 dicembre 2017 Bruno Zampetti

Ntalae con Holly, una scena del film

NEL CAST SEAN FARIS

Natale con Holly è il film commedia che andrà in onda oggi, martedì 26 dicembre 2017, su Rai 2, dalle 18.35. Uscita in Italia nel dicembre del 2012, la pellicola è stata diretta da Allan Arkush, regista di film come Shake, Reattle and Rock, Get crazy, Rock n Roll High Schoool e The Temptations. Nel cast troviamo poi Sean Faris, Adam Baldwin ed Eloise Mumford. Sean Faris è un noto attore e modello americano diventato famoso grazie alla serie tv Life as we know it, dove interpreta Dino Whiteman. È poi apparso in pellicole cinematografiche di successo come Il coraggio di vincere, Freerunner-Corri o muori, Never Back Down-Mai arrendersi e nella serie televisiva Reunion.

NATALE CON HOLLY, LA TRAMA

Holly è una bambina di soli sei anni che ha da poco perso sua madre in seguito a un tragico incidente stradale. La piccola, affidata alle cure di suo zio, è profondamente shockata dall'accaduto e ,per via del momento di estremo dolore che sta attraversando, smette improvvisamente di parlare. Lo zio, il giovane Mark Nagle, gestisce un piccolo bar di provincia ed è estremamente provato dalla scomparsa di sua sorella e dalle difficoltà legate alla piccola Holly. Non sa come approcciarsi con la piccola e non sa in che modo aiutarla. Per farlo, chiede aiuto ai suoi due fratelli, nella speranza di riportare un flebile sorriso sul volto della bimba. Intanto nel piccolo paesino in cui vive Mark, approda la bella Maggie Conway, una giovane donna che dopo una cocente delusione amorosa ha deciso di lasciare tutta la sua vecchia vita alle spalle, per ricominciare da capo. Il sogno di Maggie è quello di aprire un piccolo negozio di articoli per bambini e giocattoli. Finalmente riesce a far avverare il suo desiderio, avviando un'attività proprio nei pressi della caffetteria di Mark. I due poco dopo iniziano a frequentarsi e quando Maggie scopre la storia della piccola Holly cerca di rendersi utile, riuscendo a sconvolgere la vita del giovane Mark e della bimba. Col passare delle settimane Holly si legherà molto a Maggie, riuscendo finalmente a trovare il sorriso e a vivere il Natale con un pizzico di gioia nel cuore, nonostante la mancanza di sua madre.

© Riproduzione Riservata.