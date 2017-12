Natale all'improvviso/ Su Raiuno il film con Diane Keaton (Oggi, 26 dicembre)

Natale all'improvviso, il film in onda su Raiuno oggi, martedì 26 dicembre 2017. Nel cast Diane Keaton, John Goodman, Ed Helms, Olivia Wilde. La trama nel dettaglio.

26 dicembre 2017 Bruno Zampetti

Natale all'improvviso

NEL CAST DIANE KEATON

La programmazione di Rai Uno prevede per la serata di Santo Stefano, martedì 26 dicembre la messa in onda a partire dalle ore 21:25, in prima visione tv, del film di genere commedia Natale all’improvviso (titolo originale Love the Coopers). La pellicola è stata prodotta nel 2015 negli Stati Uniti d’America dalla casa cinematografica Imagine Entertainment in collaborazione con la CBS e la Groundswell Productions con distribuzione gestita quanto meno in Italia dalla Notorious Pictures. La regia è di Jessie Nelson con soggetto e sceneggiatura di Steven Rogers mentre i costumi utilizzati sul set sono stati disegnati da Hope Hanafin. Nel cast figurano John Goodman, Diane Keaton, Ed Helms, Olivia Wilde, Anthony Mackie e Amanda Seyfried. Un film adatto a tutta la famiglia per concludere al maglio la serata di Santo Stefano. Ecco nel dettaglio la trama del film.

NATALE ALL'IMPROVVISO, LA TRAMA

In una bella città americana vive la famiglia Cooper composta dai due anziani coniugi Sam e Charlotte e da tanti figli e nipoti. Sam e Charlotte hanno condiviso una intera vita riuscendo sempre ad amarsi e rispettarsi. Tuttavia negli ultimi mesi, vuoi per l’avanzare dell’età e per una serie di incomprensioni, tra di loro sono nati diversi motivi di litigio che hanno reso la quotidianità insopportabile. I due hanno cercato diverse strade per ritrovare l’equilibrio che li ha sempre contraddistinti ma purtroppo dopo l’ennesimo tentativo andato a vuoto, hanno dovuto prendere atto di un attuale stato di incompatibilità che non permette a nessuno dei due di portare avanti l’esistenza in maniera appagante. Insomma, Sam e Charlotte decidono che è arrivato il momento in cui le loro strade debbano dividersi anche per non distruggere in maniera definitiva i tanti ricordi dei momenti felici passati indietro. Una separazione consensuale che tuttavia i due non hanno intenzione di rendere pubblica ai propri figli e nipoti o quanto meno vogliono trascorrere le ultime feste di Natale da famiglia unita. Infatti, Charlotte come ogni anno ha invitato per il giorno di Natale tutti i figli a pranzo insieme concertando di comune accordo con il marito proprio la fine del pranzo come il momento più adatto per metterli al corrente di quello che sta succedendo. In effetti, le cose andranno in maniera molto differente da quello che avevano progettato Sam e Charlotte in quanto durante il pranzo natalizio a tavola vengono fuori tantissimi segreti delle famiglie dei figli che faranno riflettere lungamente Sam e Charlotte. Tantissimi altarini e segreti verranno resi pubblici portando Sam e Charlotte a prendere una decisione assolutamente sorprendente.

© Riproduzione Riservata.